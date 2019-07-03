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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Вибори в Раду: прогнози соціологів і ставки букмекерів

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До голосування на позачергових виборах до Верховної Ради-2019 залишилися лічені тижні.

І поки партії борються за свій електорат, соціологи і букмекери вже визначають, у кого які шанси потрапити парламент. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто набере найбільшу кількість голосів

Безумовно, в цій категорії безперечним лідером залишається партія президента України "Слуга народу", пише "Фаворит спорт". Згідно з різними соціологічними дослідженнями, на даному етапі, вона набирає понад 47,5% голосів. Крім того, набрати понад 7,5% шанси є у "Батьківщини", трохи менше – у "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

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При цьому шанси у партії "Опозиційною платформи – За життя" зібрати близько 11,5% навпаки збільшуються, як і у партії Святослава Вакарчука набрати свої 8,5% голосів, стверджують у "Фавориту".

Вибори в Раду: прогнози соціологів і ставки букмекерів

Схожий розклад дає ще одна букмекерська контора України Parimatch, в лідерах залишається партія "Слуга народу" з більш ніж 45% голосів, за ними йде "Опозиційна платформа" з ймовірністю набрати більше 11,5%, потім "Голос" – 8,5% , "Батьківщина" і "Європейська солідарність" – 7,5%.

Вибори в Раду: прогнози соціологів і ставки букмекерів

Скрін

Останні соціологічні дані також затвердили основну п'ятірку партій, яка твердо проходить до Верховної Ради. Своїми даними поділилася соціологічна група "Рейтинг", згідно з якими лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

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Також, в даний момент долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (12,1%), партія "Голос" (8,4%). Ось тільки рейтинги партій "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відрізняються від букмекерських ставок. Соціологи вважають, що партія колишнього президента Петра Порошенка випередить партію Юлії Тимошенко – 7,2 і 7,0% відповідно.

Вибори в Раду: прогнози соціологів і ставки букмекерів

Скрін

Дещо відрізняються підсумкові дані роллінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. А. Яременко.

Наприклад, за їх результатами, партія "Слуга народу" не подолає 45% і зайде в Раду з підтримкою 43,2%. "Опозиційній платформі – За життя" віддали перевагу 12% опитуваних, а партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" вривається до трійки лідерів з 9,4% голосів, змістивши партію Святослава Вакарчука "Голос" з підтримкою в 8,4%. За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 8% виборців.

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Спільне опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова також опублікував свої дані, згідно з якими після позачергових виборів до Верховної Ради в парламент пройдуть шість партій:

  • "Слуга народу" - 42,7%

  • "Опозиційна платформа - За життя" - 10,5%

  • "Батьківщина" - 10,2%

  • "Європейська солідарність" - 9,8%

  • "Голос" - 6,4%

  • "Сила і честь" - 5,2%

А ось дані опитування, проведеного "Сегодня" на телеканалі "Україна" спільно з міжнародною компанією Edison Research свідчать про те, що протягом останніх тижнів рейтинг партії "Європейська солідарність" росте швидше за інших. Політсила наблизилася до другого місця, на якому йде "Опозиційна платформа – "За життя".

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За підсумками опитування з 26 по 30 червня показник "ЄС" за два тижні виріс на 4% і досяг 10,8%.

"Слуга народу" продовжує утримувати лідерство, маючи 44,1% підтримки, що на 0,9% менше в порівнянні з даними за 10-16 червня.

Політсила Святослава Вакарчука "Голос" розташовується на четвертій сходинці з показником 7,5%.

Замикає п'ятірку лідерів "Батьківщина" Юлії Тимошенко з 4,2%, опинившись на межі проходу в Раду через втрачені 1,3%.

Вибори в Раду: прогнози соціологів і ставки букмекерів

"Сегодня"

Цікаві ставки

З цікавого – букмекери не забули і про відомих мажоритарників і дали свої прогнози. Наприклад, непогані шанси перемогти по своїх округах пророкують скандальному журналістові Олександру Дубинському і шоумену Олександра Скічко. Менше шансів у футболіста Артема Федецького і шоумена Сергія Сивохи. Погані прохідні шанси і у Дарта Вейдера.

Вибори в Раду: прогнози соціологів і ставки букмекерів

Ще з цікавих ставок можна відзначити ймовірність оголошення імпічменту Володимиру Зеленському до 31 грудня 2019 року, ймовірність такого рішення оцінюється фахівцями коефіцієнтом 50. Така ж оцінка ймовірності того, що Сергій Притула стане спікером парламенту 9 скликання.

Також люди не вірять, що в парламенті не буде жодного депутата з минулого скликання.

Вибори в Раду: прогнози соціологів і ставки букмекерів

Скрін

Цілком імовірним вважають можливість зняття новообраним парламентом недоторканності з депутатів, суддів і президента до 31 грудня 2019 року – коефіцієнт 1,3.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Теми
ЕксклюзивПозачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Вибори в Раду: соцопитування та рейтинги
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