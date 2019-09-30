"Вибили зуби, покалічили": терорист "ЛНР" поскаржився на "русскій мір"

Терорист "ЛНР" Олександр Костін був затриманий представниками окупаційної влади за цілою низкою статей звинувачення й поскаржився на порушення під час судових засідань і неправомірні дії "правоохоронців".

Відповідну заяву терориста опублікував у Twitter блогер Necro Macer, іронічно підписавши пост: "Обожнюю, коли колишні члени починають скаржитися на лаоське "правосуддя". Зуби вибили, розумієш, при затриманні і хребет пошкодили. Тільки й того".

Так, Костін направив заяву "генеральному прокурору ЛНР" із проханням розібратися з фактом порушення на судових засіданнях, де не ведеться аудіозапис і не дають ознайомитися з протоколами.

"Поліція ЛНР" Схід.info

Крім того, як ідеться в заяві, будинок був обшуканий без його присутності. При цьому "представники влади" увірвалися в усі приміщення й вкрали особисті речі. Коли він повернувся додому, "співробітники поліції" завдали йому пошкоджень, зокрема: вибили зуби, травмували хребет і, одягнувши наручники, відвезли в невідомому напрямку.

Як сказано у висновку в справі Костіна, йому інкримінується незаконне заволодіння транспортним засобом і великою сумою грошей, розбійний напад, злочинна змова й низка інших звинувачень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селищі Чорногорівка в "ЛНР" прогримів потужний вибух, від якого постраждали п'ятеро дітей.

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