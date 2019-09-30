Головна Новини
2 жовтня • оновлено в 19:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Вибили зуби, покалічили": терорист "ЛНР" поскаржився на "русскій мір"

14.3т Читати матеріал російською

Терорист "ЛНР" Олександр Костін був затриманий представниками окупаційної влади за цілою низкою статей звинувачення й поскаржився на порушення під час судових засідань і неправомірні дії "правоохоронців".

Відповідну заяву терориста опублікував у Twitter блогер Necro Macer, іронічно підписавши пост: "Обожнюю, коли колишні члени починають скаржитися на лаоське "правосуддя". Зуби вибили, розумієш, при затриманні і хребет пошкодили. Тільки й того".

Так, Костін направив заяву "генеральному прокурору ЛНР" із проханням розібратися з фактом порушення на судових засіданнях, де не ведеться аудіозапис і не дають ознайомитися з протоколами.

Новини
"Ваш прапор убивав людей!" Терорист "ЛНР" зробив цинічну заяву про Україну

"Поліція ЛНР"

"Поліція ЛНР"

Схід.info

Крім того, як ідеться в заяві, будинок був обшуканий без його присутності. При цьому "представники влади" увірвалися в усі приміщення й вкрали особисті речі. Коли він повернувся додому, "співробітники поліції" завдали йому пошкоджень, зокрема: вибили зуби, травмували хребет і, одягнувши наручники, відвезли в невідомому напрямку.

Як сказано у висновку в справі Костіна, йому інкримінується незаконне заволодіння транспортним засобом і великою сумою грошей, розбійний напад, злочинна змова й низка інших звинувачень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селищі Чорногорівка в "ЛНР" прогримів потужний вибух, від якого постраждали п'ятеро дітей.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
2
42
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
Сволочь не благодарная - его освободили от "биндер" а оно еще скулит
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
70rus xxx
70rus xxx
Да,это беспредел,террориста побили.ПОЗОРРРР!!!!!На Окраине не так.При задержание сперва преподносят букет цветов,потом ласково просимо пройти до машины,и попросить разрешение у террориста на задержание его.Если откажется,попросят у него прощение и отпустят.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Зубы выбили..." ... Что-то знакомое.... Вчера в обоссе за Украину читал!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Кор Павел
Кор Павел
Kuksov Micha, да во Львове полицейские избили и здевались что он с 4 этажа выпрагнул. Но это осталось без внимания
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / думки

ads pixel