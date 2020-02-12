Вибили зуби й мочилися в термос: Україну охопили розбірки в аеропортах

Території аеропортів в Україні перетворилися на поля битв – пасажири погрожують розправами співробітникам, плюються, б'ються й качають права. Найчастіше причиною агресії стає неякісний сервіс. Наприклад, туристи змушені по три години чекати видачі багажу. Тому не стримують емоцій. А працівники захищаються, як можуть – складають протоколи на хуліганів, долю яких вирішують суди.

Про те, як зменшити загострення пристрастей під час перельотів, що потрібно змінити й кого варто карати – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Побили прикордонницю

У Запоріжжі спалахнув скандал через бійку в аеропорту – 7 лютого пасажирка, яка прилетіла рейсом із єгипетського Шарм-ель-Шейха, вдарила співробітницю Держприкордонслужби. Як повідомили у відомстві, потерпілу госпіталізували, а щодо туристки склали адмінпротокол за "злісну непокору".

"Подружжя було в нетверезому стані й вирішило, що їм вкрай необхідно самостійно розвантажити свої валізи. На зауваження прикордонного наряду щодо дотримання режиму в пункті пропуску, пасажирка обурилася й вдарила по обличчю інспекторку прикордонної служби", – повідомили в ДПСУ.

Там додали, що їхня колега впала й вдарилася об стійку видачі багажу. А чоловік пасажирки на зауваження реагував агресивно й намагався чинити опір. Але очевидці стверджують, що все відбувалося геть інакше.

Бійка в аеропорту

"Пасажири вишикувалися в чергу для отримання багажу, так простояли півтори години. Потім у людей почали здавати нерви. Здавалося б, валізи у візках, за вікном, але ніхто не збирався їх розвантажувати. Діти просилися в туалет, навіть не було де присісти, всі просто стояли. На зауваження, чому не видають багаж, співробітники аеропорту не відреагували й порадили чекати вантажників, яких лише дві особи. Мовляв, вилітає два рейси, і вони зайняті", – описала в соцмережах подробиці Ксенія із Запоріжжя.

Після цього, уточнює місцева жителька, пасажири вишикувалися в шеренгу й самі розвантажили всі візки з багажем. А представники прикордонної служби налетіли й викручували руки тим, хто був там у перших рядах. "А одному з чоловіків зламали руку", – додала Ксенія й виклала відео бійки.

У літаку вибили зуби

Буквально цього ж дня неприємний інцидент трапився на борту літака, що летів зі Львова до Києва. З огляду на відео, яке опублікував у Facebook львів'янин Павло Фіщук, конфлікт трапився через пасажира напідпитку, з вини якого затримувався виліт. В результаті бійки чоловіка сильно відлупцювали й вибили йому зуби.

Чоловіка відлупцювали в літаку Львів – Київ

Тільки з початку року в Україні трапилося відразу кілька інцидентів у аеропортах. Такі дані опубліковані в Єдиному реєстрі судових рішень. У січні в Борисполі намагалися вгамувати жителя Івано-Франківська, який прилетів із Дубліна. Той не стримував емоцій у режимній зоні аеропорту. А причиною, як свідчить опубліковане прикордонниками відео, стала затримка з оформленням документів через авіакастрофу в Тегерані.

За тиждень до цього в "Борисполі" 36-річний киянин накинувся на прикордонників із кулаками. З'ясувалося, що він збирався з супутницею в Дубай, але мав борги зі сплати аліментів. Тому виїзд за межі країни для нього був закритий. Чоловік плювався, лаявся й намагався побити співробітників ДПСУ.

Прикордонники не церемоняться

Доводять до бійки

Киянка Юлія згадує, що двічі скандалила з працівниками аеропорту. Щоразу через сервіс. "Ми не могли з аеропорту "Київ" два дні вилетіти в Дубай. А потім з'явилася представниця авіакомпанії й накричала на нас, що вона свій вихідний на пасажирів витрачає, а ми незадоволені. Після цього ледве до бійки не дійшло", – говорить вона.

Другий епізод був саме напередодні Нового року, який родина планувала зустрічати в Єгипті. "Мало того, що ледь не залишилися святкувати в аеропорту, так ще в літаку на підлозі блювотиння було", – розповідає Юлія. Вона запевняє, що на зауваження стюардеса почала неналежно реагувати й кричати на пасажирів. Тому настрій був сильно зіпсований.

Як карають

Випадків, коли в аеропортах або літаках пасажири влаштовують розбірки, сотні. Але за бійки, погрози екіпажу й неадекватну поведінку, через яку затримуються рейси, – покарання абсолютно несуворе. Це незначні штрафи або усне попередження. І туристи користуються цим сповна.

Наприклад, гість із Франції Мохамед С. у зоні відльоту "Борисполя" скоїв дрібне хуліганство – вибив скляні двері, зірвавши їх із металевих завіс. На суд чоловік не з'явився, але був покараний усним попередженням. Такої ж санкції зазнав громадянин Польщі Артур Б., який на борту літака Вільнюс – Київ безпідставно вдарив кулаком у обличчя іншого пасажира, чим "порушив громадський порядок і спокій громадян".

Валерій Ляшко побився в аеропорту з нардепом Андрієм Герус

Напередодні новорічних свят Володимир П. запам'ятався місцевим співробітникам незвичайною поведінкою – він у стані алкогольного сп'яніння справляв нужду на підлогу та в термос. Причому робив це на третьому поверсі біля кафе "Елефант". Його вина підтверджується показаннями свідків і даними відеозаписів. Бориспільський райсуд виніс йому "усне попередження". Характерно, що людина з таким же іменем є публічною особою – керує одним із держпідприємств.

Намагався відстояти свою правду в суді інженер-програміст із девелоперської компанії, якому зламали ніс і відлупцювали в літаку. Він повертався з Шарм-ель-Шейха. Чоловік запевняв, що був тверезий, нікого не чіпав, а просто голосно співав українські пісні, за що й отримав.

Але свідки, зокрема й бортпровідники, розповіли іншу версію. Молодик, кажуть, випив віскі, після чого став поводитися агресивно – кидався речами в пасажирів. Тому з літака його вивели в наручниках. А потім притягнули до адміністративної відповідальності – оштрафували на 85 грн.

За затримання багажу потрібно карати

Насамперед в Україні потрібно змінити законодавство в частині відповідальності самих співробітників аеропортів, річкових портів та інших служб за оперативність видачі багажу, вважає адвокат Іван Ліберман.

"У нас існує проблема невчасного отримання багажу. І людям доводиться чекати по три-чотири години, поки їм принесуть їхні валізи. Причому в багатьох можуть бути вже заброньовані квитки для поїздок і вильотів у інші місця, зокрема й із пересадками. І ці правила необхідно вдосконалити – чітко визначити часові рамки. Тільки в разі реальної відповідальності, яку понесуть службовці аеропортів, можна вирішити цю проблему", – пояснює адвокат.

Він додає, що варто посилити санкції і для пасажирів-хуліганів. І замість адміністративної ввести кримінальну. "Це повинно стосуватися всіх, хто так чи інакше скоює замах на режимні зони (а аеропорти й термінали до них належать), за будь-які погрози й вимоги до посадових осіб має існувати суворе покарання. Те, що зараз ніхто не несе за це кримінальної відповідальності – абсурд", – додає Ліберман.

За його словами, лад настане в аеропортах тільки тоді, коли влада почне карати бешкетників величезними штрафами й обмеженням свободи. У цивілізованих країнах подібних ситуацій значно менше. А якщо вони й трапляються, то винуватцями стають здебільшого громадяни пострадянських держав.

"А другий нюанс в тому, що в Європі люди знають – якщо їм невчасно видали багаж, то вони подадуть в суд на співробітників компанії. Наприклад, доведуть, що була упущена вигода, завдано моральної або матеріальної шкоди. І відповідальним доведеться компенсувати мільйонні штрафи", – уточнив адвокат.

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