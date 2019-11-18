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19 листопада • оновлено в 00:50
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/ Суспільство

"Вибачте!" Зеленський не привітав військових зі святом

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Військовий Олександр Грамарчук висловив невдоволення тим, що президент України Володимир Зеленський не поздоровив сержантів ЗСУ зі святом.

На своїй сторінці в Facebook Гром звернув увагу, що Зеленський 17 листопада привітав молодь із Днем студента, проте 18-го не згадав про військових.

"У цей день святкується День сержанта Збройних сил України. Вкотре ми бачимо нівелювання ролі ЗСУ в нашому суспільстві з боку президента України, на якого покладено важливу місію Верховного Головнокомандувача", – обурився Гром.

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"Вибачте, панове сержанти за народний вибір! Але про вас знають і пам'ятають ваші рідні, близькі, побратими і друзі! Ще раз зі святом!" – написав він.

Водночас привітання сержантів було опубліковано на сторінці Генштабу ЗСУ від імені генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

Нагадаємо, День сержанта ЗСУ був введений указом президента від 19 квітня 2019 року.

Володимир Зеленський, ілюстрація

Володимир Зеленський, ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 листопада Зеленському дорікнули в тому, що він не привітав із Днем морської піхоти України. Свято минулого року було перенесено на 23 травня, однак користувачі мережі не знали про це, й активно писали гнівні коментарі на сторінці президента.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Генеральний штаб ЗСУ
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Крым Андрей
Крым Андрей
А у скакунов день армии 18го? А с чем дата связана? В каком-то очередном котле поторпели сокрушительную пэрэмогу?
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