"Ви ж самець!" Міністр енергетики прийняв виклик на ринг від топ-менеджера "Нафтогазу"

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик прийняв виклик глави газового напряму НАК "Нафтогаз" Андрія Фаворова і погодився зійтися з ним у боях без правил.

Так, Фаворов через конфлікт, який розгорівся між ними, покликав міністра обговорити перспективи розвитку компанії, яку він очолює, на рингу в Одесі, де планує брати участь у боксерському поєдинку. Відповідь Насалика довго чекати не змусила.

"Ринг – так ринг! Але по-справжньому, по-чоловічому. Шановний Андрію Фаворов, я готовий зустрітися з Вами на рингу. Але давайте будемо чоловіками! Залиште свої білі комірці для інституту "шляхетних дівчат". Викликаю Вас на "чоловічу розмову" – бій без правил. Ви ж самець, як пишуть ваші прихильники в коментарях, тому у Вас достатньо тестостерону. З місцем і часом визначимося. Чекаю на Вашу відповідь протягом 48 годин", – написав міністр.

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За словами Насалика, перед тим, як когось бити, треба розуміти за що, в зв'язку з чим він поставив Фаворову гострі питання.

"Отже, по-перше, чи несете Ви повну відповідальність за роботу "Укргазвидобування" з кінця 2016 по лютий 2019-го і, зокрема, утилізацію тих 40 млрд грн, які ви здерли з допомогою тарифів на газ, під виглядом збільшення видобутку газу? По-друге, чи відстояли Ви свою честь після звинувачення Вас у корупції Вашим колегою Юрієм Вітренком? Адже честь битися тільки з людиною, яка теж має честь", – зазначив міністр.

Ігор Насалик і Андрій Фаворов

Він також похвалився перед суперником своїми успіхами на рингу. "Сподіваюся, досвід участі в боях без правил у Вас є, якщо немає – то ще є час. Заради чесних правил на газовому ринку, я також згадаю свої змагання з боїв без правил у Свірській дивізії ВДВ", – написав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше олігарх Олександр Онищенко поскандалив із міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим, назвавши його "тупою мавпою".

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