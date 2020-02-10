"Ви сказали, що життя українця – цінність для вас": кримчанин звернувся до Зеленського із СІЗО

Кримчанин Іван Яцкін, якого утримують у московському СІЗО за звинуваченням у державній зраді, попросив президента України Володимира Зеленського внести його до списку на обмін.

У листі до глави держави та уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, крім прохання про обмін, міститься також заклик надати фінансову допомогу родині Яцкіна, повідомляє "Крим.Реаліі".

Іван Яцкін "Крим.Реаліі"

"Нещодавно ви сказали, що життя кожного українця є для вас найбільшою цінністю. Я дуже розраховую, що й моя доля буде вам небайдужа. У зв'язку з викладеним, прошу вас включити мене до списку на обмін. Також прошу посприяти моїй родині в отриманні грошових коштів", – звернувся кримчанин до Зеленського.

Яцкін написав, що йому загрожує до 20 років колонії, а у нього троє малолітніх дітей і нещодавно народилася ще одна донька.

Він додав, що не вірить у справедливість російського слідства і суду.

"Єдиною можливістю звільнитися й повернутися до своїх близьких я бачу форму обміну в рамках політичних домовленостей", – написав Яцкін, завершивши лист фразою "Слава Україні!"

Тексти листів Зеленському та Денисовій є майже однаковими.

Передати прохання Яцкіна до Києва приїхав його адвокат Микола Полозов. Він сподівається, що заява найближчим часом потрапить в руки президента і його підзахисного додадуть до переліку осіб на обмін.

Раніше адвокат заявляв, що після арешту в анексованому Криму Яцкіна перевели в Москву, де силовики чинили на нього "психологічний тиск".

Нагадаємо, що про затримання Яцкіна стало відомо в грудні 2019 року. ФСБ звинуватила його в державній зраді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року ФСБ заявила про затримання на кордоні з Кримом двох українців, які нібито перебували в "федеральному розшуку".

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