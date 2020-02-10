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10 лютого • оновлено в 19:07
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"Ви сказали, що життя українця – цінність для вас": кримчанин звернувся до Зеленського із СІЗО

2.3т
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Кримчанин Іван Яцкін, якого утримують у московському СІЗО за звинуваченням у державній зраді, попросив президента України Володимира Зеленського внести його до списку на обмін.

У листі до глави держави та уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, крім прохання про обмін, міститься також заклик надати фінансову допомогу родині Яцкіна, повідомляє "Крим.Реаліі".

Іван Яцкін

Іван Яцкін

"Крим.Реаліі"

"Нещодавно ви сказали, що життя кожного українця є для вас найбільшою цінністю. Я дуже розраховую, що й моя доля буде вам небайдужа. У зв'язку з викладеним, прошу вас включити мене до списку на обмін. Також прошу посприяти моїй родині в отриманні грошових коштів", – звернувся кримчанин до Зеленського.

Яцкін написав, що йому загрожує до 20 років колонії, а у нього троє малолітніх дітей і нещодавно народилася ще одна донька.

Він додав, що не вірить у справедливість російського слідства і суду.

"Єдиною можливістю звільнитися й повернутися до своїх близьких я бачу форму обміну в рамках політичних домовленостей", – написав Яцкін, завершивши лист фразою "Слава Україні!"

Тексти листів Зеленському та Денисовій є майже однаковими.

Передати прохання Яцкіна до Києва приїхав його адвокат Микола Полозов. Він сподівається, що заява найближчим часом потрапить в руки президента і його підзахисного додадуть до переліку осіб на обмін.

Раніше адвокат заявляв, що після арешту в анексованому Криму Яцкіна перевели в Москву, де силовики чинили на нього "психологічний тиск".

Нагадаємо, що про затримання Яцкіна стало відомо в грудні 2019 року. ФСБ звинуватила його в державній зраді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року ФСБ заявила про затримання на кордоні з Кримом двох українців, які нібито перебували в "федеральному розшуку".

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Крим
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Зеленский лизнул так лизнул, имеет опыт. Но ведь так вывод можно сделать, что остальных он просто презирает. Остаётся выарвчиваться как-то. А куратор вполне довольно дырочку в погоне дярявит,и ведь недорого обошлось
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Махно Володимир
Махно Володимир
зеля боится таких патриотов! потому что знает что его будут осуждать!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Если госизмена, значит он гражданин России. Какие тогда "списки на обмен"?
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