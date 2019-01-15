''Ви — раби!'' У Криму окупанти влаштували бунт через "російські Курили"

Окупаційна влада заборонила у Севастополі в анексованому Криму провести мітинг на підтримку приналежності Курильських островів до Росії.

Про це повідомив у Twitter блогер Крымский бандеровец. Комічність ситуації в тому, за його словами, що активістів відправили на периферію.

"Це до окупації вам було дозволено скакати на Нахімова (пам'ятник видатному флотоводцю в центрі Севастополя. — Ред.), а тепер ви — раби і відпрацьований матеріал. Створюйте "самооборону" і в бій. Чи кишка тонка?" — написав він.

Курильські острови Інфореактор

Із повідомлення ЗМІ, яким поділився блогер, випливає, що організатори пікету — блогер Олексій Процько і політолог Всеволод Радченко — планували провести акцію 18 січня і подали документи завчасно. Але фактично отримали відмову.

Причиною назвали те, що майданчик біля пам'ятника Катерини II зайнятий новорічною "колісницею з кіньми", мітингувальникам же запропонували провести акцію на периферії, де немає публіки, відповідно і втрачається весь сенс заходу.

Twitter Крымский бандеровец

"Віддавати острови ніхто не збирається, заявив Лавров (глава МЗС РФ. — Ред.), тому пікет могли б і дозволити. Але севастопольцям слід пам'ятати: навіть підтримувати начальство в Росії можна тільки за вказівкою зверху. Адже думка начальства постійно змінюється", — зазначається у запропонованій статті.

Крым. Севастопольской вате оккупанты запретили митинговать в центре города в поддержку российский Курил. Это до оккупации вам было позволено скакать на Нахимова, а теперь вы - рабы и отработанный материал. Создавайте "самооборону" и в бой. Или кишка тонка? https://t.co/7eXGgkoPPC pic.twitter.com/LMrN4iqDmy — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 15 января 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше припустили, що Кремль спробує провести на Курилах "народний референдум" за прикладом Криму.

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