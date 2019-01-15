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''Ви — раби!'' У Криму окупанти влаштували бунт через "російські Курили"

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Окупаційна влада заборонила у Севастополі в анексованому Криму провести мітинг на підтримку приналежності Курильських островів до Росії.

Про це повідомив у Twitter блогер Крымский бандеровец. Комічність ситуації в тому, за його словами, що активістів відправили на периферію.

"Це до окупації вам було дозволено скакати на Нахімова (пам'ятник видатному флотоводцю в центрі Севастополя. — Ред.), а тепер ви — раби і відпрацьований матеріал. Створюйте "самооборону" і в бій. Чи кишка тонка?" — написав він.

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Курильські острови

Курильські острови

Інфореактор

Із повідомлення ЗМІ, яким поділився блогер, випливає, що організатори пікету — блогер Олексій Процько і політолог Всеволод Радченко — планували провести акцію 18 січня і подали документи завчасно. Але фактично отримали відмову.

Причиною назвали те, що майданчик біля пам'ятника Катерини II зайнятий новорічною "колісницею з кіньми", мітингувальникам же запропонували провести акцію на периферії, де немає публіки, відповідно і втрачається весь сенс заходу.

''Ви — раби!'' У Криму окупанти влаштували бунт через "російські Курили"

Twitter Крымский бандеровец

"Віддавати острови ніхто не збирається, заявив Лавров (глава МЗС РФ. — Ред.), тому пікет могли б і дозволити. Але севастопольцям слід пам'ятати: навіть підтримувати начальство в Росії можна тільки за вказівкою зверху. Адже думка начальства постійно змінюється", — зазначається у запропонованій статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше припустили, що Кремль спробує провести на Курилах "народний референдум" за прикладом Криму.

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Тема
анексія Криму
Особа
Сергій Лавров
Місце
Україна
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Medved George
Medved George
Нет ни каких русских Курил! Есть, оккупированные россией японские острова! Котрые, кстати, придётся вернуть!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Мне интересно,что этот "Крымский Бандеровец" делает в "анексированом" Крыму?Если ему там при России так плохо,что он кроме гумна ничего другого есть не может)Или он как Цимбалита в сердце "Мордора" ведёт информационное сопротивление?)
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Холуи Крыма должны знать своё место!
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