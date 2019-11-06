"Ви підписали смертний вирок!" З'явилися нові деталі суїциду 13-річного українця в Китаї

Довести провину шкільного вчителя в самогубстві 13-річного Івана Лю з Шанхая (Китай) дуже складно через відсутність відповідної нормативної бази.

Таку думку в інтерв'ю LB.ua висунула мати хлопчика Олена Артеменко. За словами жінки, в законодавстві КНР немає статті "Доведення до самогубства" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Один з офіцерів поліції сказав нам: "Ви розумієте, що ви підписали дитині смертний вирок, коли поскаржилися на вчителя директору?" – розповіла вона.

Іван Лю Instagram / @artemenko8287

За словами мами хлопця, поліцейські відмовилися відображати у своєму протоколі факти доведення до самогубства, але батько підлітка Лі Юань змусив їх це зафіксувати.

Як підтвердив виданню Генеральний Консул України в Шанхаї Дмитро Пономаренко, з моменту трагедії консульська служба супроводжує справу. З цього приводу офіційно зверталися в правоохоронні органи Шанхая і КНР. Зокрема, 27 вересня Генеральне консульство України в Шанхаї взяло участь у зустрічі рідних Івана Лю з представниками правоохоронних органів, адміністрації школи, в якій він навчався, і керівництва департаменту освіти Шанхай.

Хлопчик наклав на себе руки через постійні знущання rbc.ua

Проте згодом рідним хлопця повідомили, що в школі начебто ніхто не винен у суїциді хлопця, а таких випадків щороку там буває 3-4. Директор школи сказав, що самогубство дитини – це проблеми батьків. Відтак учитель, який знущався з хлопчика, продовжує працювати з дітьми.

"Додатково 15 жовтня Посольство України в КНР провело зустрічі в центральних апаратах МЗС Китаю і Міністерства громадської безпеки КНР, вручивши відповідні ноти з проханням додатково і ретельно розслідувати обставини самогубства громадянина України", – зазначив консул.

Іван народився в Україні, а жив у Китаї Страна / Олена Артеменко

Хлопчик наклав на себе руки через знущання вчителя Instagram / @artemenko8287

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня в Шанхаї 13-річний українець наклав на себе руки через постійні знущання шкільного вчителя.

Адміністрація школи не визнала провини молодого вчителя, який глузував із хлопця, що він з України, обзивав його недолюдиною та нерідко вдавався до фізичної сили.

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