Головна Новини
6 листопада • оновлено в 05:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Ви підписали смертний вирок!" З'явилися нові деталі суїциду 13-річного українця в Китаї

1.2т Читати матеріал російською

Довести провину шкільного вчителя в самогубстві 13-річного Івана Лю з Шанхая (Китай) дуже складно через відсутність відповідної нормативної бази.

Таку думку в інтерв'ю LB.ua висунула мати хлопчика Олена Артеменко. За словами жінки, в законодавстві КНР немає статті "Доведення до самогубства" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Один з офіцерів поліції сказав нам: "Ви розумієте, що ви підписали дитині смертний вирок, коли поскаржилися на вчителя директору?" – розповіла вона.

Іван Лю

Іван Лю

Instagram / @artemenko8287

За словами мами хлопця, поліцейські відмовилися відображати у своєму протоколі факти доведення до самогубства, але батько підлітка Лі Юань змусив їх це зафіксувати.

Новини
"Поверніть мого сина": як намагаються зам'яти самогубство українського школяра в Шанхаї

Як підтвердив виданню Генеральний Консул України в Шанхаї Дмитро Пономаренко, з моменту трагедії консульська служба супроводжує справу. З цього приводу офіційно зверталися в правоохоронні органи Шанхая і КНР. Зокрема, 27 вересня Генеральне консульство України в Шанхаї взяло участь у зустрічі рідних Івана Лю з представниками правоохоронних органів, адміністрації школи, в якій він навчався, і керівництва департаменту освіти Шанхай.

Хлопчик наклав на себе руки через постійні знущання

Хлопчик наклав на себе руки через постійні знущання

rbc.ua

Проте згодом рідним хлопця повідомили, що в школі начебто ніхто не винен у суїциді хлопця, а таких випадків щороку там буває 3-4. Директор школи сказав, що самогубство дитини – це проблеми батьків. Відтак учитель, який знущався з хлопчика, продовжує працювати з дітьми.

"Додатково 15 жовтня Посольство України в КНР провело зустрічі в центральних апаратах МЗС Китаю і Міністерства громадської безпеки КНР, вручивши відповідні ноти з проханням додатково і ретельно розслідувати обставини самогубства громадянина України", – зазначив консул.

Іван народився в Україні, а жив у Китаї

Іван народився в Україні, а жив у Китаї

Страна / Олена Артеменко

Хлопчик наклав на себе руки через знущання вчителя

Хлопчик наклав на себе руки через знущання вчителя

Instagram / @artemenko8287

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня в Шанхаї 13-річний українець наклав на себе руки через постійні знущання шкільного вчителя.

Адміністрація школи не визнала провини молодого вчителя, який глузував із хлопця, що він з України, обзивав його недолюдиною та нерідко вдавався до фізичної сили.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Китай Шанхай
Тег
самогубство
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Meyer Kurt
Meyer Kurt
Надо убить учителя было
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки