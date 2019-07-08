Український блогер і журналіст Роман Скрипін у нецензурній манері прокоментував ідею телемосту між телеканалами NewsOne і "Россия 24".

Ролик-реакцію на новину він опублікував на своєму каналі в YouTube. Скрипін зачитав відповідь українського телеканалу на громадський резонанс довкола планованого телемосту.

Журналісти стверджували, що через спроби створити майданчик для обговорення "неполітичних питань силами звичайних людей почалася масова інформаційна атака на телеканал".

Роман Скрипін Скрін відео

"Ви й*бу далися, бл*дь? Неполітичні питання? Ви що, ціну на моркву і картоплю збиралися обговорювати? Проїзд у метро?" – обурився блогер.

"У нас війна. Ви – ворог, ви напали на нас. "Надо поговорить". Чуєш, вийдемо попи*дим, бл*дь, чувак, перетремо, все буде, як раніше... Як раніше вже не буде!" – додав він і показав на камеру середній палець.

Скрипін відзначив, що "без матів тут взагалі ніяк не виходить". Від також сказав, що всі, навіть маленькі діти, знають, що "Путін ху*ло".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Надо поговорить" з пропагандистським каналом "Россия 1".

Він апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донахью у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняє, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

Після підняття громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення ухвалено "через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів і їх сімей".

Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій через телеміст і не піддаватися на провокації.

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