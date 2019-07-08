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"Ви й*бу далися, бл*дь?" Скрипін розгромив ідею про телеміст із пропагандистами

19.9тЧитати матеріал російською

Український блогер і журналіст Роман Скрипін у нецензурній манері прокоментував ідею телемосту між телеканалами NewsOne і "Россия 24".

Ролик-реакцію на новину він опублікував на своєму каналі в YouTube. Скрипін зачитав відповідь українського телеканалу на громадський резонанс довкола планованого телемосту.

Журналісти стверджували, що через спроби створити майданчик для обговорення "неполітичних питань силами звичайних людей почалася масова інформаційна атака на телеканал".

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Роман Скрипін

Роман Скрипін

Скрін відео

"Ви й*бу далися, бл*дь? Неполітичні питання? Ви що, ціну на моркву і картоплю збиралися обговорювати? Проїзд у метро?" – обурився блогер.

"У нас війна. Ви – ворог, ви напали на нас. "Надо поговорить". Чуєш, вийдемо попи*дим, бл*дь, чувак, перетремо, все буде, як раніше... Як раніше вже не буде!" – додав він і показав на камеру середній палець.

Скрипін відзначив, що "без матів тут взагалі ніяк не виходить". Від також сказав, що всі, навіть маленькі діти, знають, що "Путін ху*ло".

Обережно! Відео 18+!

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Надо поговорить" з пропагандистським каналом "Россия 1".

  • Він апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донахью у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняє, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

  • Після підняття громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення ухвалено "через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів і їх сімей".

  • Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій через телеміст і не піддаватися на провокації.

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Теми
Телеміст із РосієюРосійсько-український конфліктросійська пропаганда
Особа
Роман Скрипін
Місце
Україна
Теги
видеопропагандаРосія
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Полтавец Григорий
Полтавец Григорий
Лучше бы у своей рыбы научился в стену молчать, чем бред изрыгать из своего горилкоприемника. Всем в России уже давно насрать на чубатых самоликвидаторов, Скрыпин похож на собаку, которую блохи заиплы, он и лает на ветиринара.
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Нельзя телемост. Население Украины начнет что нибудь подозревать.
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Кабиров Айрат, сгинь в рашку !!!!
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Прикро, що ніби освічена людина не може привернути до себе увагу змістом своїх публікацій, а робить це виключно провокативними нецензурними вкиданнями.
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