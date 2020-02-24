Росіяни влаштували скандал під час фотовиставки "Ми. Мами. Сильні" про жінок, які втратили своїх синів під час війни на Донбасі, яка проходила в Празі 23 лютого.

Відеозапис із провокацією з боку групи росіян на своїй сторінці у Facebook опублікувала волонтерка Юлія Толмачова (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Росіяни влаштували провокацію на виставці в Празі Скріншот відео / facebook.com / yuliya.tolmachova

Росіяни намагалися довести, що їхня країна нібито не бере участь у війні на Донбасі. Один з них навіть заявив, що "Чехія живе зараз тільки завдяки Росії". Також зафіксовано спробу вибити телефон із рук учасників виставки під час зйомки.

Росіяни влаштували провокацію на виставці в Празі Скріншот відео / facebook.com / yuliya.tolmachova

Росіяни влаштували провокацію на виставці в Празі Скріншот відео / facebook.com / yuliya.tolmachova

Незважаючи на спроби зірвати фотовиставку, її все ж вдалося успішно провести.

Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі facebook.com/yuliya.tolmachova

"Біженці з Донбасу підходили до нас і дякували за нашу позицію і боротьбу. Дякували матерям за їх синів-героїв", – зауважила Толмачова.

Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі facebook.com/yuliya.tolmachova

Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі facebook.com/yuliya.tolmachova

Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі facebook.com/yuliya.tolmachova

Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі facebook.com/yuliya.tolmachova

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній ватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай підтвердив, що на Донбасі воюють росіяни.

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