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25 лютого • оновлено в 01:10
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"Ви хворі!" Росіяни в Чехії спробували зірвати виставку про загиблих українських воїнів. Фото і відео

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Росіяни влаштували скандал під час фотовиставки "Ми. Мами. Сильні" про жінок, які втратили своїх синів під час війни на Донбасі, яка проходила в Празі 23 лютого.

Відеозапис із провокацією з боку групи росіян на своїй сторінці у Facebook опублікувала волонтерка Юлія Толмачова (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Росіяни влаштували провокацію на виставці в Празі

Росіяни влаштували провокацію на виставці в Празі

Скріншот відео / facebook.com / yuliya.tolmachova

Росіяни намагалися довести, що їхня країна нібито не бере участь у війні на Донбасі. Один з них навіть заявив, що "Чехія живе зараз тільки завдяки Росії". Також зафіксовано спробу вибити телефон із рук учасників виставки під час зйомки.

Росіяни влаштували провокацію на виставці в Празі

Росіяни влаштували провокацію на виставці в Празі

Скріншот відео / facebook.com / yuliya.tolmachova

Росіяни влаштували провокацію на виставці в Празі

Росіяни влаштували провокацію на виставці в Празі

Скріншот відео / facebook.com / yuliya.tolmachova

Незважаючи на спроби зірвати фотовиставку, її все ж вдалося успішно провести.

Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі

Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі

facebook.com/yuliya.tolmachova

"Біженці з Донбасу підходили до нас і дякували за нашу позицію і боротьбу. Дякували матерям за їх синів-героїв", – зауважила Толмачова.

Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі

Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі

facebook.com/yuliya.tolmachova

Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі

Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі

facebook.com/yuliya.tolmachova

Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі

Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі

facebook.com/yuliya.tolmachova

Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі

Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі

facebook.com/yuliya.tolmachova

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній ватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай підтвердив, що на Донбасі воюють росіяни.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Чехія Прага
Теги
фотографии Росія - країна-агресор
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не могу себе представить, что женщина, потерявшая сына, берет его фото и отправляется с ним на гастроли галопом по европам. Дичь какая-то. Украинское общество тяжко болеет
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Кучерявенко Константин
Кучерявенко Константин
Будет ли в Праге выставка фотографий детей погибших в Донецке, Горловке? Так просто интересуюсь?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Кучерявенко Константин, это совсем другое.
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