Росіяни влаштували скандал під час фотовиставки "Ми. Мами. Сильні" про жінок, які втратили своїх синів під час війни на Донбасі, яка проходила в Празі 23 лютого.
Відеозапис із провокацією з боку групи росіян на своїй сторінці у Facebook опублікувала волонтерка Юлія Толмачова (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).
Росіяни влаштували провокацію на виставці в Празі
Скріншот відео / facebook.com / yuliya.tolmachova
Росіяни намагалися довести, що їхня країна нібито не бере участь у війні на Донбасі. Один з них навіть заявив, що "Чехія живе зараз тільки завдяки Росії". Також зафіксовано спробу вибити телефон із рук учасників виставки під час зйомки.
Росіяни влаштували провокацію на виставці в Празі
Скріншот відео / facebook.com / yuliya.tolmachova
Росіяни влаштували провокацію на виставці в Празі
Скріншот відео / facebook.com / yuliya.tolmachova
Незважаючи на спроби зірвати фотовиставку, її все ж вдалося успішно провести.
Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі
facebook.com/yuliya.tolmachova
"Біженці з Донбасу підходили до нас і дякували за нашу позицію і боротьбу. Дякували матерям за їх синів-героїв", – зауважила Толмачова.
Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі
facebook.com/yuliya.tolmachova
Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі
facebook.com/yuliya.tolmachova
Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі
facebook.com/yuliya.tolmachova
Фотовиставка "Ми. Мами. Сильні" в Празі
facebook.com/yuliya.tolmachova
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній ватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай підтвердив, що на Донбасі воюють росіяни.
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