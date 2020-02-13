Виконували інтернаціональний обов'язок: Україна вшановує учасників воєн за кордоном

15 лютого в Україні – це День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Рівно 31 рік тому, в цей день закінчилося виведення радянських військ з Афганістану.

Понад три тисячі українців загинули в Афганістані, змушені захищати імперські інтереси Радянського Союзу, понад десять тисяч були поранені. 4687 громадян України повернулися додому інвалідами. Як українці були змушені битися на чужій землі – в матеріалі OBOZREVATEL.

Війна в Афганістані

Українці в Афганістані

В Афганістані на радянській стороні воювало понад 160 тисяч українців. Офіційно загинуло три тисячі, проте самі ветерани-афганці стверджують, що реальна кількість жертв тієї війни набагато вище. Так, книга "Чорні тюльпани. Афганський мартиролог України" наводить цифру в 3087 осіб.

67 українців все ще вважаються зниклими безвісти. Імовірно, частина з них змушена жити в Афганістані, прийнявши місцеве ім'я та віру. У декого з них виходить повернутися додому тільки зараз, через тридцять років після завершення війни.

Ветерани Афганістану в Україні

Ветерани війни в Афганістані брали активну участь в Революції Гідності. Багато хто з них були учасниками Самооборони Майдану, сформувавши знамениту "8-ю Афганську сотню".

Восьма сотня Самооборони Майдану

Коли Росія анексувала Крим і вторглася на Донбас, багато ветеранів афганської війни знову вирушили на фронт, на цей раз – захищати свободу і територіальну цілісність України. Формувалися цілі підрозділи "афганців", які неодноразово демонстрували свою ефективність і хоробрість.

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Указом Президента України від 11 лютого 2004 року, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав в Україні був призначений на 15 лютого.

Ветерани війни в Афганістані

Крім воїнів-афганців, в цей день вшановують усіх, хто був змушений за наказом радянської влади "виконувати інтернаціональний обов'язок" в Чилі, Іспанії, Єгипті, В'єтнамі, Ефіопії, на острові Куба та в багатьох інших гарячих точках світу.

Ветерани війни в Афганістані

За традицією в цей день проводиться ряд пам'ятних заходів і урочистих церемоній. Серед них покладання квітів до пам'ятних знаків, проведення мітингів, зустрічі з учасниками бойових дій. В храмах і монастирях служаться панахиди за загиблими учасниками бойових дій на території інших держав.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як СРСР почав вторгнення в Афганістан. Операція, яка планувалася як швидка і переможна, затягнулася ,більше ніж на дев'ять років.

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