Весняне тепло: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

В Україні в понеділок, 11 листопада, очікується тепла погода. Сухо буде практично по всій території країни, за винятком центру.

На півдні України очікується +17...+19 градусів, на сході – до +14, без опадів, повідомили в Укргідрометцентрі.

У центрі можливі невеликі дощі. Температура повітря досягне +15 градусів. У західних регіонах України буде до +15 і сонячно. У Києві в понеділок опадів не передбачається. Температура повітря складе +13...+15 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики змінили прогноз погоди на листопад і пообіцяли аномальне тепло.

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