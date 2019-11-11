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11 листопада • оновлено в 06:14
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Весняне тепло: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

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В Україні в понеділок, 11 листопада, очікується тепла погода. Сухо буде практично по всій території країни, за винятком центру.

На півдні України очікується +17...+19 градусів, на сході – до +14, без опадів, повідомили в Укргідрометцентрі.

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Морози на носі: синоптики уточнили прогноз погоди на листопад

У центрі можливі невеликі дощі. Температура повітря досягне +15 градусів. У західних регіонах України буде до +15 і сонячно. У Києві в понеділок опадів не передбачається. Температура повітря складе +13...+15 градусів.

Весняне тепло: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики змінили прогноз погоди на листопад і пообіцяли аномальне тепло.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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