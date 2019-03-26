Весна відступить: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

У вівторок, 26 березня, на територію України почне переміщатися більш прохолодне повітря зі Скандинавії.

Погоду з опадами визначатимуть атмосферні фронти, повідомляє Укргідрометцентр. На більшій частині території України невеликий дощ, місцями, крім південної частини, з мокрим снігом.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі на півдні та сході, вдень на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на півдні до 6° тепла; вдень 4-9° тепла, у південній частині та на Закарпатті місцями 10-13°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в середу, 27 березня, прийде різке похолодання — випаде мокрий сніг і очікується сильний вітер.

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