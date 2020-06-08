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9 червня • оновлено в 02:56
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Весна в Києві тривала 116 днів: синоптики оголосили початок аномального літа

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Метеорологічне літо в Україні наступило лише 5 червня з тритижневим запізненням через весни, яка тривала 116 днів.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"4 червня температура склала +13,6 градусів, а це значить, що це був останній день метеорологічної весни, яка тривала з 10 лютого – в загальному 116 днів. Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря буде підвищуватися і метеорологічне літо, хоч із запізненням , але вступить в свої права", – йдеться в повідомленні.

Погода в Україні

Погода в Україні

Відзначається, що середньодобова температура повітря в Києві в п'ятницю, 5 червня становила +16,5 градусів і далі буде рости.

"Пізніше літо за 140 років прийшло до Києва 7 червня – в 1990 і 2001 роках", – зазначено в інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик сказав, що літо-2020 року теплим і досить сухим, але з сильними зливами, градами і шквалами.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
клімат погода
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