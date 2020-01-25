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25 січня • оновлено в 19:05
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Весна увірветься? Синоптикиня дала аномальний прогноз на неділю в Україні

2.6т
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У неділю, 26 січня, в Україні очікується суха і сонячна погода.

Про це в Facebook повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко, зазначивши, що температура по країні буде вище нуля градусів.

"Вітер очікується помірним, з південного заходу. Температура повітря протягом дня 26 січня буде коливатися від +2 до +5 градусів, на півдні +4+ 9 градусів", – розповіла вона.

Карта погоди

Карта погоди

Скріншот

У Києві, в неділю за прогнозом опадів не очікується. Температура повітря +2 +4 градуси. Початок тижня буде теплим, опади попередньо почнуться в середу, 29 січня.

Погода на 26 січня

Погода на 26 січня

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух повідомила, що в лютому 2020 року в Україні збережеться аномально тепла погода, яка буде мало відрізнятися від перших місяців зими.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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