Головна Новини
21 січня • оновлено в 10:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Весна настане вже в лютому: синоптики різко змінили прогноз щодо України

3.9т
Читати матеріал російською

Лютий 2020 року обіцяє таку ж аномально теплу погоду в Україні, як і в перші два місяці зими.

Так, згідно з даними на сайті Gismeteo.ua, в деякі дні на півдні країни температура підніметься до +17°. Зокрема, найтепліше в лютому буде в південних і західних областях. Розпочнеться місяць дощами, але потім вони плавно зміняться сухою погодою.

Новини
Завалить снігом: синоптикиня дала штормовий прогноз погоди в Україні

Весна в Україні

Весна в Україні

Ілюстрація

Істотне потепління очікується в середині лютого. Так, наприклад, у Києві з 12-14 лютого стовпчики термометрів піднімуться до +13°.

Водночас в Одесі потепліє ще суттєвіше. Там передбачається до +17°.

Весна настане вже в лютому: синоптики різко змінили прогноз щодо України
Весна настане вже в лютому: синоптики різко змінили прогноз щодо України

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги