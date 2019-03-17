|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Весна набирає обертів: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

8.1тЧитати матеріал російською

В Україні в неділю, 17 березня, буде тепло і вітряно.

Вночі на Лівобережжі та в Криму очікується помірний дощ, на решті території, а вдень у східних і західних областях – місцями невеликий дощ (вночі в Карпатах із мокрим снігом), повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

Новини
Увірветься весна: в Україну йде різка зміна погоди

Погода в Україні

Погода в Україні

"24"

Температура вночі 0-4° тепла, вдень 6-11° тепла, у західних і Одеській областях 11-16° тепла; у Карпатах вночі 0-4° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві 17 березня вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°.

Весна набирає обертів: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні йде атмосферний фронт, який принесе дощі і сильний штормовий вітер.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки