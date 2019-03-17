Весна набирає обертів: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

В Україні в неділю, 17 березня, буде тепло і вітряно.

Вночі на Лівобережжі та в Криму очікується помірний дощ, на решті території, а вдень у східних і західних областях – місцями невеликий дощ (вночі в Карпатах із мокрим снігом), повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні "24"

Температура вночі 0-4° тепла, вдень 6-11° тепла, у західних і Одеській областях 11-16° тепла; у Карпатах вночі 0-4° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві 17 березня вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні йде атмосферний фронт, який принесе дощі і сильний штормовий вітер.

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