"Версія про випадковість - брехня": мережа відреагувала на смерть Тимчука

Після трагічної смерті народного депутата, координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука в мережі почали активно обговорювати загибель політика.

Депутат перебував у фракції "Народний фронт", члени якої одні з перших вшанували пам'ять політика.

"Фракція "Народний фронт" мала велику честь працювати в одній команді з таким професіоналом, патріотом і непримиренним борцем з кремлівською "фабрикою брехні" як Дмитро Тимчук. Висловлюємо співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Дмитра", – сказано на офіційній сторінці "НФ" в Twitter.

Журналіст Денис Казанський вважає, що версія про випадкову загибель нардепа малоймовірна.

"Пишуть, що нібито випадково застрелився Дмитро Тимчук. Ця версія, звичайно ж, брехня. Тимчук був співробітником ГУР МО. Його вбивство стоїть в одному ряду з убивством інших українських контррозвідників - Хараберюша і Шаповала", – підкреслив він в мережі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін зазначив, що громадськість повинна дізнатися правду про загибель Тимчука.

"Смерть - це завжди трагедія. Боляче, коли так несподівано і безглуздо вона забирає сильних і справжніх. Щирі співчуття рідним і близьким Дмитра Тимчука. Повинні знати правду про те, що сталося", – написав дипломат у Twitter.

Міністр оборони Степан Полторак в Facebook повідомив, що Тимчук був справжнім патріотом і професійним військовим.

"Людина, яка боролася за майбутнє нашої країни! Щирі співчуття рідним, друзям і колегам! Вічна пам'ять!" – зазначив він.

Дмитро Тимчук QHA

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко в соцмережі написав, що не може повірити, що Тимчук загинув через необережне поводження зі зброєю.

"Він знав, що таке зброя і як її треба чистити. Подивимося, що скаже слідство. Царство Небесне! Співчуття рідним і близьким. Дмитро Тимчук був гідним патріотом України!" – написав політик.

Глава "Радикальної партії" Олег Ляшко також висловив своє співчуття рідним загиблого нардепа.

"Загинув мій колега, народний депутат, кадровий офіцер, координатор групи "Інформаційний спротив "Дмитро Тимчук. Велика втрата для України. Вічна пам'ять", – написав депутат в мережі.

Нардеп Володимир Ар'єв в Twitter написав, що смерть Тимчука це "темна історія".

"Немає слів. На фронті інформаційної боротьби Тимчук був один з кращих. Не вірю у випадковості - темна історія. Він військовий, професіонал, знав зброю, як себе. Загрози патріотам від реваншистів вже були. Наразі слідство дасть чесну відповідь, що саме сталося" , – акцентував він.

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович поділився, що завдяки підтримці Тимчука почалося створення територіальних органів Інституту.

Журналіст і волонтер Назар Приходько в Facebook зазначив, що причини смерті має встановити слідство.

Інший волонтер Мирослав Гай в мережі написав, що за його інформацією Тимчук загинув від вогнепального поранення.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня в Києві знайдений мертвим координатор групи "Інформаційне опір", народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук.

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