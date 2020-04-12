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12 квітня • оновлено в 10:09
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Вербна неділя: онлайн-трансляція богослужінь ПЦУ і УГКЦ

1.6т
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У Вербну неділю, 12 квітня, Православна церква України попросила всіх віруючих залишатися вдома через карантин, і брати участь у молитві через онлайн-трансляції.

У зв'язку з пандемією коронавірусу освячення верби теж не будуть проводити в храмах, щоб не виникали скупчення людей. Однак ранкове і вечірнє богослужіння все ж відбудуться. Відео доступні в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, божественна літургія відбудеться у Свято-Михайлівському кафедральному соборі ПЦУ в Києві. Вікно трансляції з'явиться перед початком літургії, яка запланована о 10:00.

12 квітня православні в Україні відзначають Вербна неділю

12 квітня православні в Україні відзначають Вербна неділю

apostrophe.ua

Крім цього, глава УГКЦ блаженніший Святослав проведе літургію в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Вона розпочнеться об 11:00.

Тоді як у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври (УПЦ Московського патріархату) святкове богослужіння відбудеться о 09:00.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що категорично не можна робити на Вербну неділю, яку в 2020 році православні християни відзначають 12 квітня.

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Автор
Марина Ліснічук
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