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Великий піст 2019: Єпіфаній розповів, як правильно дотриматися традиції

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З 11 березня починається Великий піст 2019 року. В першу чергу, в ці дні слід пробачити всім ближнім їх провину і відмовитися від зла.

митрополит Єпіфаній

митрополит Єпіфаній

pomisna.info

Про це розповів предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і Всієї України Єпіфаній на Божественній літургії, яка проходила в Свято-Михайлівському соборі Києва.

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"Із завтрашнього дня ми починаємо подвиг Великого посту, подвиг покаяння, молитви та відродження. З чого почати пост і як зробити цю справу корисним для порятунку? Церква в євангельському читанні дає нам вказівки. Треба пробачити ближнім всі образи і просити у них вибачення за наші гріхи перед ними. Це перша і необхідна умова нашого примирення з Богом", — пояснив Єпіфаній.

Він також наголосив на важливості правильного дотримання посту, яке полягає в боротьбі з пристрастями. Адже ніякої користі в утриманні від тілесної їжі не буде, якщо людина не дотримується правильного поводження з їжею духовною.

"Бог не є Богом безладу, а є Богом миру. Святий апостол Павло вчить нас і з цього приводу сказав: "Пильнуйте про мир зо всіма, і про святість без якої ніколи і ніхто не побачить Господа". Якщо ми хочемо жити з Богом в Його Царстві , то повинні знати, що царство Небесне — це царство миру, любові, милосердя, смирення, лагідності і довготерпіння", — заявив митрополит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед Великим постом пройшла Прощена неділя. В цей день прийнято просити один в одного прощення, щоб увійти в піст з чистою душею.

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Тема
Православна церква України
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
Великий постУкраїнаПЦУ
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты, вашу секту прокляли)) Не знаете почему?
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Д Алексей
Д Алексей
Михайлов Александр, так алени фашисты гундяевские до сих пор отстрелить не могут 🐀👎🦌
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