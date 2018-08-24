Великий герб України: художник назвав основні промахи проекту

Найбільш відому концепцію великого герба України намагалася затвердити ще прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Однак в цьому проекті занадто багато прорахунків.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив геральдист-художник, автор булави і штандарта президента Олексій Руденко. Він розповів, як йому запропонували не просто критикувати, але створити свій ескіз великого герба, що він і зробив.

"Автори наукової концепції цього герба, це Марія Федорівна Дмитрієнко та Юрій Костянтинович Савчук. За їх концепцією: герб Війська Запорізького Низового - це козак з мушкетом, герб Галицько-Волинського Князівства - це галицький лев, вгорі повинен бути вінець київських князів, і внизу стрічка - рослинна композиція, зокрема калина, яка є рослинним символом України", - пояснив Руденко.

Ескіз великого герба України Дмитрієнко та Савчука wikipedia.org

За словами художника, ця концепція викликала дуже багато заперечень з наукової, геральдичної і художньої точки зору.

"Наприклад, як вам полеглий кетяг калини? Як вам полігле пшеничне колосся, на якому стоять наші герої? І головне: якщо ми говоримо, що там вінець київських князів, то треба відповісти на питання, як він виглядав".

В результаті геральдист зобразив своє бачення великого герба України, виправивши помилки ескізу Дмитрієнко-Савчука.

Ескіз великого герба України Руденко obozTV

"Я поміняв місцями щитотримачів, тому що на всіх козацьких печатках козак показаний саме так, він розгорнутий до глядача саме цим боком і тримає на лівому плечі самопал. А хвіст лева зображений саме так, як його зображували на галицьких печатках. І головне: вінець київських князів. Для нього використані реально збережені зразки вінців київських. Цей якраз з Сахновского скарбу", - уточнив Руденко.

Він, однак, впевнений - від цієї концепції до втілення герба в життя ще величезний шлях.

"По-перше, потрібно, щоб великий державний герб пройшов узгодження в Раді і нарешті був проголосований двома третинами від конституційного більшості парламенту, і в результаті - ця картинка, або інша, або третя... невідомо, скільки часу це все буде тривати", - підвів підсумок геральдист.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, влада Києва збирається розробити і затвердити новий герб міста.

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