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Великий герб України: художник назвав основні промахи проекту

2.2тЧитати новину російською

Найбільш відому концепцію великого герба України намагалася затвердити ще прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Однак в цьому проекті занадто багато прорахунків.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив геральдист-художник, автор булави і штандарта президента Олексій Руденко. Він розповів, як йому запропонували не просто критикувати, але створити свій ескіз великого герба, що він і зробив.

"Автори наукової концепції цього герба, це Марія Федорівна Дмитрієнко та Юрій Костянтинович Савчук. За їх концепцією: герб Війська Запорізького Низового - це козак з мушкетом, герб Галицько-Волинського Князівства - це галицький лев, вгорі повинен бути вінець київських князів, і внизу стрічка - рослинна композиція, зокрема калина, яка є рослинним символом України", - пояснив Руденко.

Великий герб України: художник назвав основні промахи проекту

Ескіз великого герба України Дмитрієнко та Савчука

wikipedia.org

За словами художника, ця концепція викликала дуже багато заперечень з наукової, геральдичної і художньої точки зору.

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"Наприклад, як вам полеглий кетяг калини? Як вам полігле пшеничне колосся, на якому стоять наші герої? І головне: якщо ми говоримо, що там вінець київських князів, то треба відповісти на питання, як він виглядав".

В результаті геральдист зобразив своє бачення великого герба України, виправивши помилки ескізу Дмитрієнко-Савчука.

Ескіз великого герба України Руденко

Ескіз великого герба України Руденко

obozTV

"Я поміняв місцями щитотримачів, тому що на всіх козацьких печатках козак показаний саме так, він розгорнутий до глядача саме цим боком і тримає на лівому плечі самопал. А хвіст лева зображений саме так, як його зображували на галицьких печатках. І головне: вінець київських князів. Для нього використані реально збережені зразки вінців київських. Цей якраз з Сахновского скарбу", - уточнив Руденко.

Він, однак, впевнений - від цієї концепції до втілення герба в життя ще величезний шлях.

"По-перше, потрібно, щоб великий державний герб пройшов узгодження в Раді і нарешті був проголосований двома третинами від конституційного більшості парламенту, і в результаті - ця картинка, або інша, або третя... невідомо, скільки часу це все буде тривати", - підвів підсумок геральдист.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, влада Києва збирається розробити і затвердити новий герб міста.

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Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Олексій Руденко
Місце
Україна
Об'єкти
УкраїнаВерховна Рада України
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