Велика субота 2020: що не можна робити і що можна їсти

Християни східного обряду 18 квітня зустріли Велику суботу – шостий день Страсного тижня, в який закінчується Великий піст.

У цей день ряд приписів і заборон, про які вам розповість OBOZREVATEL. Велику суботу присвячують молитвам, а фізична праця – заборонена, за винятком приготувань до Великодня.

У Страсну суботу згадують про поховання та перебування у гробі тіла Ісуса Христа. В цей час християни готуються до Великодня – Воскресіння Христа, яке святкується в ніч з суботи на неділю. В суботу проводяться богослужіння і літургії.

Також в цей день відбувається сходження Благодатного вогню.

Що не можна робити

Не можна сміятися і веселитися.

Не можна нічого виносити з дому.

Не можна ловити рибу і полювати, щоб не накликати на себе біду.

Не можна їсти приготовану за допомогою термічної обробки їжу.

Не можна вживати спиртні напої (тим, хто у Велику п'ятницю дотримувався строгого посту і був тільки на хлібі і воді, можна випити трохи червоного вина для підтримки сил).

Варто утриматися від інтимної близькості з чоловіком.

Не можна прибирати вдома, гладити і прати речі.

Забороняються роботи по саду.

Заборонено займатися рукоділля.

Також краще утриматися від будівельних робіт та інших фізичних робіт.

Що можна їсти

Пост у Велику суботу не такий строгий, як у Велику п'ятницю, тому щоб необхідно підкріпитися, щоб були сили.

Згідно монастирським статутом, можна вживати пісну їжу без масла, але мирянам дозволено з рослинним маслом.

Нагадаємо, що в неділю, 19 квітня 2020 року, православні в Україні відзначатимуть велике свято – Великдень, або Воскресіння Христове. Про головні традиції, його історії, заборони, а також про те, як святкуватиметься Великдень 2020 в умовах карантину читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!