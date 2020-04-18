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18 квітня • оновлено в 09:41
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Велика субота 2020: що не можна робити і що можна їсти

14.2т
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Християни східного обряду 18 квітня зустріли Велику суботу – шостий день Страсного тижня, в який закінчується Великий піст.

У цей день ряд приписів і заборон, про які вам розповість OBOZREVATEL. Велику суботу присвячують молитвам, а фізична праця – заборонена, за винятком приготувань до Великодня.

У Страсну суботу згадують про поховання та перебування у гробі тіла Ісуса Христа. В цей час християни готуються до Великодня – Воскресіння Христа, яке святкується в ніч з суботи на неділю. В суботу проводяться богослужіння і літургії.

Велика субота 2020: що не можна робити і що можна їсти

Також в цей день відбувається сходження Благодатного вогню.

Що не можна робити

  • Не можна сміятися і веселитися.

  • Не можна нічого виносити з дому.

  • Не можна ловити рибу і полювати, щоб не накликати на себе біду.

  • Не можна їсти приготовану за допомогою термічної обробки їжу.

  • Не можна вживати спиртні напої (тим, хто у Велику п'ятницю дотримувався строгого посту і був тільки на хлібі і воді, можна випити трохи червоного вина для підтримки сил).

  • Варто утриматися від інтимної близькості з чоловіком.

  • Не можна прибирати вдома, гладити і прати речі.

  • Забороняються роботи по саду.

  • Заборонено займатися рукоділля.

  • Також краще утриматися від будівельних робіт та інших фізичних робіт.

Що можна їсти

Пост у Велику суботу не такий строгий, як у Велику п'ятницю, тому щоб необхідно підкріпитися, щоб були сили.

Згідно монастирським статутом, можна вживати пісну їжу без масла, але мирянам дозволено з рослинним маслом.

Нагадаємо, що в неділю, 19 квітня 2020 року, православні в Україні відзначатимуть велике свято – Великдень, або Воскресіння Христове. Про головні традиції, його історії, заборони, а також про те, як святкуватиметься Великдень 2020 в умовах карантину читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Великдень
Місце
Україна
Тег
великодній стіл
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