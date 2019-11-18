Вдарять морози: синоптики уточнили прогноз погоди на тиждень в Україні

В Україні в середині тижня температура повітря знизиться до -8 градусів, водночас опадів найближчим днями по всій території країни не очікується.

Морози прийдуть переважно вночі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Найхолодніше буде на сході країни.

У вівторок, 19 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с.

Температура в західних областях, а також в Одеській області до +14 градусів, на Закарпатті до +17. У східних регіонах до +6, в центрі до +9.

У Києві цього дня без опадів, до +9.

У середу, 20 листопада, в Україні ще більше похолодає. Температура повітря знизиться до +11 на заході країни, в центрі буде до +8, на сході до +4 вдень і -4 вночі. У південних регіонах максимальна температура складе +10 градусів.

У Києві – до +6, мінлива хмарність.

У четвер і в п'ятницю, 21 і 22 листопада, температура повітря значно знизиться. Вночі на сході країни буде до -8. По всій Україні мінлива хмарність. Днем на сході до -2, в центрі до +1, на заході до +5, а на півдні країни до +4.

У Києві – до +1, мінлива хмарність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прийдешня зима в Україні не буде бити морозних рекордів, як спрогнозували британські метеорологи, а стане цілком звичайною.

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