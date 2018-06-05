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Вдарять грози: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

3.5тЧитати новину російською

В Україні у вівторок, 5 червня, очікуються дощі та грози по всій території країни.

Погоду визначатиме тепла, але більш волога повітряна маса. Також очікується падіння атмосферного тиску, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі на півдні країни, а вдень по всій Україні місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с, вдень у західній та східній частині окремі пориви 15-20 м/с.

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Насувається шторм: українців попередили про різку зміну погоди

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 7-12 °, вдень 17-22°.

У Києві 5 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +16 ... + 18°, вдень +25 ... + 27°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у найближчі дні в Україні очікуються серйозні перепади температури.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "Обозреватель".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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