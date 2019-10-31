Вдарить -8: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

В Україні через дію антициклону Ольденбург в п'ятницю, 1 листопада, очікується суха, але холодна погода.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. Температура повітря досягне +3...+8 градусів вдень, а вночі -2...-8 градусів.

"Суббота вже стане трохи теплішою, а в неділю стовпчики термометрів піднімуться до +8...+14 градусів. Однак у неділю з'являться дощі і посилиться серйозно вітер", – повідомила Діденко.

1 листопада в Києві буде сухо і холодно, вдень не вище +6 градусів. В суботу вже до +8, а в неділю – дощ, вітер і 12 градусів.

"На наступному тижні може розігнатися навіть до 16 градусів!" – повідомила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився детальний прогноз на листопад.

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