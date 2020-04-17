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17 квітня • оновлено в 10:48
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Вдарить -6: синоптик попередив про майбутню погодну аномалію в Україні

2.4т
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Друга половина квітня на території України буде з негативною температурною аномалією – в країні переважатиме прохолодна погода з нічними заморозками.

Про це у Facebook написав синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. У своєму прогнозі він послався на дані прогностичних моделей GFS, CFS і ECMWF.

За його словами, відхилення від кліматичної норми в окремі дні становитиме від -2 до -6 градусів.

Вдарить -6: синоптик попередив про майбутню погодну аномалію в Україні

"Це цілком очікуваний сценарій після аномально теплої зими і рекордного березня. Стратосферний циркумполярний вихор поступово слабшає і руйнується, що дозволяє холодним арктичним повітряним масам проникати в нижчі широти", – пояснив Кибальчич.

В Україні очікуються чергові погодні аномалії

В Україні очікуються чергові погодні аномалії

Facebook/Ігор Кибальчич

Крім цього, синоптик зазначив, що цей процес був запущений ще на початку місяця.

Так, на багатьох метеостанціях Правобережжя країни були побиті добові мінімуми температури. Тоді як в Ізмаїлі Одеської області 3 квітня взагалі був встановлений новий місячний рекорд мінімальної температури, який тепер становить -7,4°С.

В Україні очікуються чергові погодні аномалії

В Україні очікуються чергові погодні аномалії

Facebook/Ігор Кибальчич

В Україні очікуються чергові погодні аномалії

В Україні очікуються чергові погодні аномалії

Facebook/Ігор Кибальчич

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що тиждень перед Великоднем, 19 квітня, буде дощовим. І тільки в кінці місяця в Україні встановиться тепла погода.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода синоптик
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