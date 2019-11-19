Вдарить -10: синоптикиня попередила про похолодання в Україні

В Україні в четвер, 21 листопада, очікується зниження температури. Найхолодніше буде на сході країни. Тут похолодає до -10° вночі.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. 20 листопада тепло ще триматиметься в західних областях України, Одеської області та в Криму.

"У цих частинах України денна температура повітря складе +10...+15°. Однак решта території вже буде закутуватися щільно в пуховики й насуватиме глибше шапки на лоба +2...+8° максимально", – повідомила Діденко.

Новини Синоптики попередили про різке погіршання погоди в Києві

Водночас опадів будь-яких серйозних не передбачається. Східний вітер буде розганятися до штормових поривів.

"У Києві 20 листопада буде хмарно, з туманами й мрякою. Вітер східного напрямку посилиться в денні години або скоріше ввечері. Температура повітря в столиці ледь досягне +4...+5°", – йдеться в повідомленні.

Далі упродовж тижня холод посилиться, з четверга на сході й у більшості центральних областей вночі очікується -4...-10°.

Як писав OBOZREVATEL:

Синоптики попереджали, що в листопаді в Україну повернеться аномальне тепло, проте з середини місяця очікуються заморозки.

Справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж листопада буде триматися плюсова температура за винятком періоду з 17 по 23 листопада.

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