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Вдарило струмом: на Миколаївщині підліток зірвався з вежі через селфі

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На Миколаївщині підліток із приятелем поліз на 30-метрову вежу і зірвався з неї.

Хлопці вирішили зробити селфі зверху споруди, йдеться в сюжеті ТСН.

Підлітка вразило струмом, він полетів униз. Його тіло зачепилося за металеву конструкцію опори і він повис у повітрі. Рятувальників викликав товариш підлітка. Він сам не постраждав, і почав спускатися вниз.

Щоб безпечно зняти і його, і хлопця, довелося знеструмлювати вежу.

На Миколаївщині підліток зірвався з вежі через селфі

На Миколаївщині підліток зірвався з вежі через селфі

Кадр із відео

"Старшого вразило електричним струмом. Він з високої платформи впав на другу і зачепився ногою за металевий каркас. Другий спустився до нього і весь час був поруч", — розповіла речник ГУ ДСНС у Миколаївській області Уляна Щур.

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Постраждалого підлітка доставили в лікарню: у нього важкі опіки обох ніг.

На Миколаївщині підліток зірвався з вежі через селфі

На Миколаївщині підліток зірвався з вежі через селфі

Кадр із відео

"Стан дитини трактується як стабільно важкий. Дитина отримала дуже важкі опіки", — говорить прес-секретар Управління охорони здоров'я в Миколаївській області Юрій Багрянцев.

На сім'ю поліція відкрила кримінальне провадження за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Миколаєві трапилася масова бійка. Приводом для конфлікту стало те, що одна з відвідувачок нічного бару приобійняла під час танцю хлопця своєї подруги.

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Місце
Україна Миколаїв
Тег
селфі
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