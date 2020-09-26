Вчені назвали вітамін, здатний знизити ризик смерті від коронавірусу

Достатній рівень вітаміну D в організмі людини знижує ризик зараження і смерті від коронавірусу COVID-19.

До такого висновку прийшли співробітники Медичної школи Бостонського університету, провівши аналіз крові більше 200 пацієнтів із коронавірусом, повідомляється в журналі PLOS ONE.

Серед пацієнтів виявилися люди з дефіцитом вітаміну D. Водночас у людей, які не страждали його дефіцитом і заразилися COVID-19, ризик розвитку серйозних ускладнень або летального результату був нижчим більш ніж на 50%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, як довго коронавірус може "жити" в ліфті. За результатами дослідження, заражені коронавірусом частки залишаються всередині нього до пів години після того, як інфікована людина кашляла або розмовляла у ньому.