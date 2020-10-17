Учені назвали хворобу, яка вшестеро збільшує ризик смерті від COVID-19

Британські медики під час нового дослідження дійшли висновку, що одночасне інфікування грипом і новим коронавірусом призводить до загострення патологічних процесів, а це вшестеро збільшує ризик смерті від COVID-19.

Подвійне інфікування викликає конкуренцію патогенів, що підсилює їхній шкідливий вплив на організм, повідомляє ресурс bioRxiv.

Уперше механізм одночасного інфікування двома вірусами було виявлено в 1918 році під час спалаху "іспанки". Тоді люди, які хворіли на грип типу А, заражалися вторинною бактеріальною пневмонією. Це викликало важчий результат.

Під час нинішньої пандемії коронавірусу також було зафіксовано випадки подвійного зараження грипом і SARS-Cov-2, які призвели до смерті пацієнтів.

"Послідовне зараження вірусом грипу, а потім SARS-CoV-2 показало явні клінічні симптоми, які були набагато гірші, ніж якби хвороби протікали окремо. Навіть за умови, що зараженим грипом мишам вводився коронавірус зі зменшеною реплікацією, у них спостерігалася посилена запальна реакція. Це основна причина важкої форми COVID-19 у людей", – сказав керівник дослідження професор Джеймс Стюарт.

Він додав, що серед інфікованих мишей зафіксовано більш високу смертність, ніж серед гризунів, яким було введено тільки один вірус.

Як повідомив OBOZREVATEL, дослідники Вашингтонського університету заявили, що пандемія коронавірусу підживлюється "ідеальним" середовищем – поширенню інфекції сприяють зростання кількості хронічних захворювань у людей і забруднення повітря на планеті.