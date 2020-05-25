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25 травня • оновлено в 20:03
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Вчені дали важливу пораду, як уберегтися від коронавірусу

2.3т
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Часте миття рук дійсно допомагає запобігти зараженню COVID-19.

Про це заявили вчені Університетського коледжу Лондона у Великобританії, передає day.az.

Вони провели дослідження за участю 1663 людей, яких перевіряли на наявність коронавірусу, цікавлячись, як часто вони мили руки протягом дня.

З'ясувалося, що помірне миття рук із милом (6-10 разів на день) пов'язане зі зменшенням ризику зараження коронавірусною інфекцією на 36%.

Водночас дерматологи відзначили, що антисептиками краще не користуватися частіше двох разів на день. Занадто часте їхнє використання може пересушити шкіру.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус також заявив, що найнадійнішим способом захиститися від коронавірусу є миття рук.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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