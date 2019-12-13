Користувачі соціальних мереж не повірили в оприлюднені правоохоронцями дані щодо осіб, котрих звинувачують у причетності до вбивства журналіста Пала Шеремета.

Українці в один голос запевняють, що не довіряють силовикам. А також сходяться на тому, що показані всю країну докази – сумнівні. Своїми думками вони поділилися у Facebook.

Наприклад, відома журналістка Яніна Соколова зауважила, що винні, ким би вони не були, обов’язково мають бути покарані. Водночас вона вказала на "дивний збіг".

Павло Шеремет

"Напередодні Путін заявив, що націоналісти (читай добровольці з правих рухів) "сильніші" за Володимира Зеленського, а тому кордон нам росіяни не віддадуть, бо буде нєдайбох Серебрениця. А нині пан Ноздрачов, є такий мущіна, начальник відділку цивільно-військового співробітництва ЗСУ на брифінгу заявляє, що збройні сили готові реінтегруватися з російською армією і бойовиками, з добровольцями – ні. Всі резонансні вбивства, які мають результати розслідувань, свідчать про те, що виконавцями є... добровольці АТО", – написала вона.

За словами журналістки, війна, як і мирне життя, має різних людей – "серед них є герої і є покидьки". Але вона не вірить у співпадіння і вважає, що в Україні намагаються свідомо дискредитувати патріотів-добровольців, волонтерів і націоналістів.

Фото підозрюваних порівняли з кадрами із камер спостереження

"Довіра до МВС, звісно, нижче плінтуса. Але якщо дитячий хірург "Охматдиту" дійсно брала участь у вбивстві Шеремета і мріяла про теракт у Києві – жити взагалі дуже страшно", – зі свого боку прокоментувала журналістка "Радіо Свобода" Ірина Полянська.

Вражена від брифінгу 12 грудня і її колега з телеканалу ICTV Катерина Зінов’єва. Вона також зауважила, що доказової бази недостатньо. Однак підкреслила декілька шокуючих моментів.

"Розрахунок" необхідних касет Градів для Києва хірургом "Охматдиту", волонтеркою. Котра врятувала багато життів, але на словах не боїться страчувати тисячі інших. І не менш страшніше від іншого, що буде втрачено ще три роки, поки триватимуть суди... І, якщо слідство таки помилилося, вбивство Павла залишиться безкарним", – додала журналістка.

А ось журналіст Денис казанський зауважив, що слідчі не розповіли головного: хто ж є замовником вбивства Шеремета.

Підозрюваний у вбивстві Шеремета Андрій Riffmaster Антоненко Facebook Андрія Riffmaster Антоненка

"Не знайомий ні з одним із обвинувачених. Але те, що нам зараз розповідають, поки звучить непереконливо. Можу повірити, що передбачувані вбивці могли виконувати чиєсь замовлення. Але тоді пред'явіть замовника. Без цього історія знову ж буде туфтою!" – підкреслив він.

Такої ж думки дотримуються ще декілька відомих журналістів і навіть юристів.

"Багато нез’ясованих питань залишилися після брифінгу про затримання фігурантів справи вбивства Шеремета… І, пробачте, так і не зрозуміла, навіщо брав участь у заході президент", – зауважила правозахисниця Анна Маряр.

"Маючи доволі слабку та діряву доказову базу, крайніми роблять відомих добровольців і волонтерів. І це на фоні того, що Зеленський хотів звільнити Авакова у січні-лютому 2020-го року, про що заявив на зустрічі зі студентами побитими на Майдані Незалежності 30.11.2013-го. Так хто вбив Павла? А головне – хто замовив?" – написав медіааналітик Назар Приходько.

Підозрювана у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко Facebook Юлії Кузьменко

"Не знаю, що тут думати, і розумію, що те, що нам показали не докази. Я також мало довіряю правоохоронним органам. Наговорити можна все, що завгодно, але це не значить, що люди це втілюватимуть. Хоча у мене немає чіткого так чи ні. Бо я не знала нікого з них особисто, окрім Павла Шеремета", – додала Аліна Сугонятко із "UA: Суспільне мовлення".

Крім цього, ще низка відомих журналістів вказали на безліч нестиковок і просто дивакуватих доказів в оприлюднених МВС даних про підозрюваних осіб. На думку українців, залізобетонних фактів правоохоронці так і не надали. Тож їхній брифінг, якому вони присвятили стільки часу, – виглядає невиправданим.

"Не побачила жодного переконливого доказу. І найголовніше – так і не озвучений мотив. Вбивство задля дестабілізації ситуації в країні – це якось надто загально. А будь-який злочин вчиняється з дуже конкретних причин. Їх – немає. Тому все, що відбувалося, виглядає ще фантасмагоричніше", – підсумувала журналістка OBOZREVATEL Лілія Рагуцька.

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