Головна Новини
13 грудня • оновлено в 11:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Вбивці мають сидіти, ким би вони не були!" Українці відреагували на розкриття підозрюваних у справі Шеремета

3.2т
Читати матеріал російською

Користувачі соціальних мереж не повірили в оприлюднені правоохоронцями дані щодо осіб, котрих звинувачують у причетності до вбивства журналіста Пала Шеремета.

Українці в один голос запевняють, що не довіряють силовикам. А також сходяться на тому, що показані всю країну докази – сумнівні. Своїми думками вони поділилися у Facebook.

Наприклад, відома журналістка Яніна Соколова зауважила, що винні, ким би вони не були, обов’язково мають бути покарані. Водночас вона вказала на "дивний збіг".

Новини
Хотіли знищити Київ і дітей Звіробій: що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета

Павло Шеремет

Павло Шеремет

"Напередодні Путін заявив, що націоналісти (читай добровольці з правих рухів) "сильніші" за Володимира Зеленського, а тому кордон нам росіяни не віддадуть, бо буде нєдайбох Серебрениця. А нині пан Ноздрачов, є такий мущіна, начальник відділку цивільно-військового співробітництва ЗСУ на брифінгу заявляє, що збройні сили готові реінтегруватися з російською армією і бойовиками, з добровольцями – ні. Всі резонансні вбивства, які мають результати розслідувань, свідчать про те, що виконавцями є... добровольці АТО", – написала вона.

За словами журналістки, війна, як і мирне життя, має різних людей – "серед них є герої і є покидьки". Але вона не вірить у співпадіння і вважає, що в Україні намагаються свідомо дискредитувати патріотів-добровольців, волонтерів і націоналістів.

Фото підозрюваних порівняли з кадрами із камер спостереження

Фото підозрюваних порівняли з кадрами із камер спостереження

"Довіра до МВС, звісно, нижче плінтуса. Але якщо дитячий хірург "Охматдиту" дійсно брала участь у вбивстві Шеремета і мріяла про теракт у Києві – жити взагалі дуже страшно", – зі свого боку прокоментувала журналістка "Радіо Свобода" Ірина Полянська.

Вражена від брифінгу 12 грудня і її колега з телеканалу ICTV Катерина Зінов’єва. Вона також зауважила, що доказової бази недостатньо. Однак підкреслила декілька шокуючих моментів.

"Розрахунок" необхідних касет Градів для Києва хірургом "Охматдиту", волонтеркою. Котра врятувала багато життів, але на словах не боїться страчувати тисячі інших. І не менш страшніше від іншого, що буде втрачено ще три роки, поки триватимуть суди... І, якщо слідство таки помилилося, вбивство Павла залишиться безкарним", – додала журналістка.

Новини
Оприлюднено скандальні телефонні записи в справі Шеремета: подробиці

А ось журналіст Денис казанський зауважив, що слідчі не розповіли головного: хто ж є замовником вбивства Шеремета.

Підозрюваний у вбивстві Шеремета Андрій Riffmaster Антоненко

Підозрюваний у вбивстві Шеремета Андрій Riffmaster Антоненко

Facebook Андрія Riffmaster Антоненка

"Не знайомий ні з одним із обвинувачених. Але те, що нам зараз розповідають, поки звучить непереконливо. Можу повірити, що передбачувані вбивці могли виконувати чиєсь замовлення. Але тоді пред'явіть замовника. Без цього історія знову ж буде туфтою!" – підкреслив він.

Такої ж думки дотримуються ще декілька відомих журналістів і навіть юристів.

"Багато нез’ясованих питань залишилися після брифінгу про затримання фігурантів справи вбивства Шеремета… І, пробачте, так і не зрозуміла, навіщо брав участь у заході президент", – зауважила правозахисниця Анна Маряр.

"Маючи доволі слабку та діряву доказову базу, крайніми роблять відомих добровольців і волонтерів. І це на фоні того, що Зеленський хотів звільнити Авакова у січні-лютому 2020-го року, про що заявив на зустрічі зі студентами побитими на Майдані Незалежності 30.11.2013-го. Так хто вбив Павла? А головне – хто замовив?" – написав медіааналітик Назар Приходько.

Підозрювана у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко

Підозрювана у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко

Facebook Юлії Кузьменко

"Не знаю, що тут думати, і розумію, що те, що нам показали не докази. Я також мало довіряю правоохоронним органам. Наговорити можна все, що завгодно, але це не значить, що люди це втілюватимуть. Хоча у мене немає чіткого так чи ні. Бо я не знала нікого з них особисто, окрім Павла Шеремета", – додала Аліна Сугонятко із "UA: Суспільне мовлення".

Крім цього, ще низка відомих журналістів вказали на безліч нестиковок і просто дивакуватих доказів в оприлюднених МВС даних про підозрюваних осіб. На думку українців, залізобетонних фактів правоохоронці так і не надали. Тож їхній брифінг, якому вони присвятили стільки часу, – виглядає невиправданим.

"Не побачила жодного переконливого доказу. І найголовніше – так і не озвучений мотив. Вбивство задля дестабілізації ситуації в країні – це якось надто загально. А будь-який злочин вчиняється з дуже конкретних причин. Їх – немає. Тому все, що відбувалося, виглядає ще фантасмагоричніше", – підсумувала журналістка OBOZREVATEL Лілія Рагуцька.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Діна Баронова
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
7
5
Смішно
8
Цікаво
12
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Извините, но в Украине 99% населения вообще не знали кто такой Шеремет! И подрывать его "для дестабилизации ситуации в стране" - это как то не впечатляет. За него, простите, мало кто вписался бы. А народу вообще такие события кажутся рядовыми. И потом, удивляет, что Зе тут как тут на "боевом" коне! Он какого хрена вписался именно сейчас? И потом, у кого-то из силовиков один и тот же конспект по обвинению, что для Савченко-Рубану и по сегодняшнему делу. Те же многочисленные жертвы, обстрелы и прочее! Это какое-то маниакальное проявление фантазии!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
До вбивства пан Зеленський (тепер вже політик) не має відношення, а от "пошук", вірніше, призначення винних - це відображення політики "зеленого середовища". Непрофесіоналізм "команди" повний: хоч плач, хоч скач.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...И, простите, так и не поняла, зачем участвовал в мероприятии президент..." - несомненно, это выглядит ЧРЕЗВЫЧАЙНО негативно и странно. Сколько бы там ни говорили о ВАЖНОСТИ такого расследования. ТОЛЬКО ПОСЛЕ СУДА президент может что-то комментировать. Президент ДОЛЖЕН защищать всех - и подозреваемых, и обвинителей. ТАКАЯ работа у него.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги