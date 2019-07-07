Вбивство Гандзюк: на адвоката Мангера напали невідомі

На адвоката голови Херсонської облради Владислава Мангера, який підозрюється в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, напали невідомі.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав колега постраждалого Олександра Шадріна по адвокатському об’єднанню "Barristers" Олексій Шевчук. Він повідомив, що зловмисники заволоділи деякими документами та персональними гаджетами в квартирі Олександра.
Олександр Шадрін
facebook/shadrin.sasha
Адвокат пов'язує напад на Шадріна з його професійною діяльністю.
"Ми пов’язуємо ці обставини, ймовірно, зі справою пана Мангера, оскільки саме там нам обіцяли провокації зі сторони Служби безпеки та Генеральної прокуратури", – заявив Шевчук.
Владислав Мангер
Водночас, не виключається, що напад був пов'язаний і з іншою справою, в якій задіяний Шадрін, а саме у справі харківських терористів.
"Готуємо офіційне звернення до правоохоронних органів, будемо просити негайно забезпечити охорону Олександру", – написав Шевчук.
Як писав OBOZREVATEL:
31 липня у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаної кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла у лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер відповів, що жодного відношення до активістки не мав і не був з нею знайомий.
15 лютого була внесена застава і підозрюваного главу Херсонської облради випустили із СІЗО.
8 квітня Мангер був екстрено госпіталізований нібито через проблеми із серцем. Йому стало погано після того, як 5 квітня на нього наділи електронний браслет, але 12 квітня він уже засвітився на роботі.
25 червня Мангеру продовжили заборону на виїзд за межі цієї області і самовільну зміну місця проживання до 3 серпня.
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