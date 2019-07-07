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Вбивство Гандзюк: на адвоката Мангера напали невідомі

2.4тЧитати матеріал російською

На адвоката голови Херсонської облради Владислава Мангера, який підозрюється в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, напали невідомі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав колега постраждалого Олександра Шадріна по адвокатському об’єднанню "Barristers" Олексій Шевчук. Він повідомив, що зловмисники заволоділи деякими документами та персональними гаджетами в квартирі Олександра.

Олександр Шадрін

Олександр Шадрін

facebook/shadrin.sasha

Адвокат пов'язує напад на Шадріна з його професійною діяльністю.

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"Ми пов’язуємо ці обставини, ймовірно, зі справою пана Мангера, оскільки саме там нам обіцяли провокації зі сторони Служби безпеки та Генеральної прокуратури", – заявив Шевчук.

Владислав Мангер

Владислав Мангер

Водночас, не виключається, що напад був пов'язаний і з іншою справою, в якій задіяний Шадрін, а саме у справі харківських терористів.

"Готуємо офіційне звернення до правоохоронних органів, будемо просити негайно забезпечити охорону Олександру", – написав Шевчук.

Як писав OBOZREVATEL:

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Україна
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Закон Порядок
Закон Порядок
ну сказали уже сотни раз-евросоюз не собирается расширяться ближайшие 20 лет.опять морковку перед осликом порро держит
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