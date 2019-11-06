Вбивство дитини поліцейськими під Києвом: Зеленського впіймали на брехні

Президент України Володимир Зеленський відмовляється особисто зустрічатись з будь-ким у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому.
Про це пише Судовий репортер. Натомість, за інформацією видання, працівники Офісу президента України надсилають відписки на звернення мами Кирила (щоб подивитися фото, доскролльте докінця).
У відповідях на звернення сказано, що особистий прийом громадян в Офісі президента проводиться працівниками Департаменту з питань звернень громадян у відповідні дні і відповідний час.
Володимир Зеленький, Кирило Тлявов
У видання додали, що, як зазначив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, Зеленський щиро висловлює співчуття родині вбитого поліцейськими 5-річного Кирила і ця справа перебуває на його особистому контролі. Втім, незважаючи на заяву Стефанчука, президент досі не зустрівся з представниками загиблого.
Судовий репортер
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у місті Переяслав під Києвом 31 травня 5-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення в голову після пострілу, до якого були причетні працівники місцевого відділу поліції.
Кирило Тлявов, якого поранили в голову з пістолета п'яні поліцейські, помер у лікарні, не приходячи до тями.
У Києві 4 червня Голосіївський районний суд заарештував ще двох підозрюваних у вбивстві дитини поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька. Вони провини не визнали.
У вересні Труба заявив, що ДБР готове за місяць-два завершити досудове розслідування у справі про вбивство кирила Тлявова поліцейськими у Переяславі.
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