Вбивство дитини поліцейськими під Києвом: Зеленського впіймали на брехні

Президент України Володимир Зеленський відмовляється особисто зустрічатись з будь-ким у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому.

Про це пише Судовий репортер. Натомість, за інформацією видання, працівники Офісу президента України надсилають відписки на звернення мами Кирила (щоб подивитися фото, доскролльте докінця).

У відповідях на звернення сказано, що особистий прийом громадян в Офісі президента проводиться працівниками Департаменту з питань звернень громадян у відповідні дні і відповідний час.

Володимир Зеленький, Кирило Тлявов

У видання додали, що, як зазначив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, Зеленський щиро висловлює співчуття родині вбитого поліцейськими 5-річного Кирила і ця справа перебуває на його особистому контролі. Втім, незважаючи на заяву Стефанчука, президент досі не зустрівся з представниками загиблого.

Судовий репортер

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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