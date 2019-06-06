Вбивство дитини під Києвом: Князєв пояснив нову посаду Ценова

Екс-начальник ГУ Нацполіціі Київщини Дмитро Ценов, який подав у відставку після вбивства 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому, не керуватиме поліцейськими в зоні проведення ООС.
Таку заяву зробив в ефірі програми "Право на владу" голова Національної поліції України Сергій Князєв.
"Генерал Ценов буде виконувати ті завдання, які будуть ставити ООС. Він не є керівником", – підкреслив Князєв.
Дмитро Ценов
Уніан
Сергій Князєв
Скріншот з відео
За його словами, Ценов надійшов у розпорядження керівника ООС для того, щоб здійснювати там звичайну поліцейську функцію.
У Міністерстві внутрішніх справ України також спростували інформацію про підвищення Ценова.
"Я не знаю жодного начальника обласного управління поліції, який вважав би це підвищенням", – зазначив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко в ефірі програми "Сейчас уже".
За його словами, зона ООС – це понад 400 км лінії розмежування, на якій відбуваються нестандартні для Києва процеси, такі як оперативне реагування в результаті обстрілів.
"Треба йти в сіру зону. Це більш складна робота. Це однозначно не підвищення", –
підкреслив Варченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.
Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що поліцейські, які вбили дитину, будуть покарані за всією суворістю закону і справу не вдасться "зам'яти".
4 червня суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петрівця і Івана Приходька. Однак вони свою провину заперечували.
Також Князєв звільнив главу Нацполіціі Київської області Дмитра Ценова, який попросив відправити його в зону ООС на Донбас.
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