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Вбивство дитини під Києвом: Князєв пояснив нову посаду Ценова

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Екс-начальник ГУ Нацполіціі Київщини Дмитро Ценов, який подав у відставку після вбивства 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому, не керуватиме поліцейськими в зоні проведення ООС.

Таку заяву зробив в ефірі програми "Право на владу" голова Національної поліції України Сергій Князєв.

"Генерал Ценов буде виконувати ті завдання, які будуть ставити ООС. Він не є керівником", – підкреслив Князєв.

Новини
Вбивство 5-річної дитини поліцейськими: у справі трапився новий поворот

Дмитро Ценов

Дмитро Ценов

Уніан

Сергій Князєв

Сергій Князєв

Скріншот з відео

За його словами, Ценов надійшов у розпорядження керівника ООС для того, щоб здійснювати там звичайну поліцейську функцію.

У Міністерстві внутрішніх справ України також спростували інформацію про підвищення Ценова.

"Я не знаю жодного начальника обласного управління поліції, який вважав би це підвищенням", – зазначив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко в ефірі програми "Сейчас уже".

За його словами, зона ООС – це понад 400 км лінії розмежування, на якій відбуваються нестандартні для Києва процеси, такі як оперативне реагування в результаті обстрілів.

"Треба йти в сіру зону. Це більш складна робота. Це однозначно не підвищення",

підкреслив Варченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Сергій Князєв
Місце
Україна
Теги
Національна поліція УкраїниООС
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