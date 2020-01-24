У россиян опять целая истерика: американское ЦРУ опубликовало рассекреченные архивные документы, касающиеся Второй мировой войны, но самое главное, оно рассекретило кое-какие материалы про Степана Бандеру! За основу брали русскоязычные источники (!!!). Материал под названием "Степан Бандера и украинское государство 1941 года" датирован 1951 годом. На документе стоит пометка "Для служебного пользования". Четырехстраничная статья из журнала "Социалистический вестник", который издавался в США в 1921—1965 годах.

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И началось: комментарии не только от МИДа и Маши Захаровой, но даже и Азаров своих 5 копеек вставил.

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Уже давно личность Бандеры для российских СМИ, политиков и даже простых россиян как красная тряпка для испанского быка. Если не хуже. При упоминании Бандеры россияне сами превращаются в этих самых агрессивных быков, готовы разорвать своего собеседника просто в клочья. Я не шучу и не утрирую. Не один раз приходилось вступать в дискуссии, которые со стороны россиян сводились к общему знаменателю тезисов российской пропаганды – "он людей резал".

В целом личность Степана Бандеры последние 50 лет невероятно сдемонизирована российской пропагандой. По мнению американо-украинского историка Сергея Плохия, который написал книжку о ликвидации украинского националиста, Бандера очень мулял глаза советам. Особенно Никите Хрущеву, который активно боролся с украинским националистическим подпольем на западной Украине. Убийство Бандеры готовилось как минимум 15 лет. Главная цель спецоперации состояла в том, чтобы перессорить украинские националистические группы в эмиграции и ослабить их.

Вот фрагмент из интервью Плохия, как агент КГБ Богдан Сташинский выполнил давний приказ своего начальства.

Убийство Степана Бандеры Аргумент

"На всю операцию по ликвидации Бандеры Москва отводила не более десяти дней, после чего Сташинский должен был незамедлительно перебраться из ФРГ в ГДР. В тот день с утра он начал следить за домом Бандеры. По плану он должен был его убить в вестибюле. В полдень он увидел, что Бандера вывел из гаража свой "Опель-Капитан" и куда-то уехал. Потянулось нервное ожидание. Через час тот вернулся, и пока ставил машину в гараж, Сташинский открыл ключом парадную дверь и затаился в вестибюле за лифтом. "Ядовитый пистолет" он держал завернутым в газету. Как только Бандера вошел в вестибюль, киллер подошел к нему вплотную, поднял газету на уровень его лица и нажал на курок. Не задерживаясь и не оборачиваясь, Сташинский вышел и закрыл за собой дверь.

О том, что он выполнил задание и убил Степана Бандеру, он узнал лишь на следующий день в аэропорту – об этом писали все газеты".

Если бы не признание Сташинского через несколько лет, скорее всего, никто бы так и не узнал, кто на самом деле убил Бандеру. Версия причастия КГБ тогда практически не рассматривалась.

По мнению историков, убийство Бандеры не дало результата, на который рассчитывал КГБ. Вместо ослабления его имя стало символом борьбы за свободную Украину. Поэтому пропаганда СССР, а потом и российская, вешали ярлык "бандеровца" каждому, кто говорил о самостоятельности Украины и ослабления влияния России.

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