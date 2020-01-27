Вбивати людей можна і потрібно: спливло скандальне відео з Чапліним

У мережі з'явилося відео зі скандальним протоієреєм РПЦ Всеволодом Чапліним, померлим під храмом Феодора Студита в Москві.

У ролику можна побачити, як Чаплін закликає вбивати людей. Таке бачення православ'я він озвучив в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" (щоб побачити відео, доскролльте до кінця сторінки).

Зокрема він заявив, що масові вбивства прямо санкціоновані богом.

"А що, врешті-решт, поганого, в знищенні деякої частини внутрішніх ворогів? Вбивати людей можна і потрібно", – заявив покійний Чаплін.

Всеволод Чаплін currenttime.tv

"Психопат Всеволод Чаплiн відійшов в пекло. Нефіг було таку дічь нести роками", – написав в мережі блогер Роман Петушков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін сидів на лавочці і йому раптово стало погано, після чого він помер.

Відзначимо, Чаплін запам'ятався неприпустимими для священнослужителя заявами про українців, загрожував державі знищенням, а також закликав до окупації нових областей України.

Також Чаплін також відрізнявся скандальними заявами про росіян. Він, підтримуючи війну з США, закликав суспільство не боятися ядерного вибуху.

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