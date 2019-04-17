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Російські паспорти на Донбасі: з'явилося пояснення, навіщо це потрібно Путіну

1.9тЧитати матеріал російською

Після президентських виборів в Україні російський президент Володимир Путін, зрозумівши, що "втюхати" назад окупований Донбас не вийде, вирішив роздати його жителям російські паспорти.

Це вимушене і досить болісне для нього рішення, адже нинішній Донбас – розсадник криміналітету, а люди, які прожили там останні 5 років, страждають посттравматичним синдромом, написав у блозі на OBOZREVATEL російський політолог Дмитро Орєшкін.

"Роздаючи російські паспорти, Путін отримує потенційну загрозу появи цілком бандитських структур вже на території Росії. Хоча з іншого боку такий крок трохи піднімає його імідж в очах патріотичної громадськості. Мовляв, подбав про народ. Але в цілому це болісне для Путіна рішення, бо йому цей Донбасс із його провальною вугільною індустрією на*рін не потрібен. Йому краще, аби ця територія дестабілізувала Україну", – вважає він.

Донбас

Донбас

За словами Орешкіна, після прийняття російського громадянства, більшість жителів окупованого Донбасу стануть виборцями. А це вже електоральний потенціал для російських виборів.

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"Неможливо буде перевірити, скільки людей і за кого проголосували. І оскільки місцева влада від Кремля залежать цілком і повністю, то на 90% намалюють те, що треба. На кону – 2 млн голосів. До того ж у "Л/ДНР" без сліду витрачаються будь-які фінансові ресурси. Тому кордон зміцнюється, але не визнається, як із Придністров'ям. Тухла територія", – впевнений політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розсекречені деталі, як Росія буде роздавати паспорти в "ДНР".

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Теми
Російська воєнна загрозаВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінДмитро Орєшкін
Місце
Росія
Теги
війнаНовини ДонбасуНовини ЛНРДНРНовини ДНРНовини Росії
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