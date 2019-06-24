"Ваш Путін – гопник!" Українська делегація поставила Скабєєву на місце в ПАРЄ. Відео

Народний депутат від "БПП", член української делегації в ПАРЄ, Олексій Гончаренко поставив на місце російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, ставши на захист полонених українських моряків.
Він вступив у перепалку з журналісткою в ефірі, звернувшись до росіян. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Я вийшов до вас у прямий ефір сказати одне: звільніть українських моряків і політичних в'язнів. Це молоді хлопці, над якими Путін просто знущається і мучить. Російський народе, німці теж колись любили Гітлера, а тепер їм навіть соромно його ім'я вимовляти. Таке буде і з вами. І, на жаль, чим раніше ви це усвідомите, тим краще", – сказав він.
Скріншот з відео
Скабєєва різко відреагувала на слова Гончаренка, перебиваючи його і заявляючи, що українських моряків спочатку потрібно засудити, а потім говорити про обмін.
Нардеп у свою чергу нагадав пропагандистці, що за рішенням Міжнародного трибуналу ООН українці повинні бути звільнені до 25 червня, в іншому випадку Росія відкрито порушить міжнародні угоди.
Скріншот з відео
"Морська конвенція обов'язкова для всіх країн, навіть для такого керівника-гопника, як ваш Володимир Путін. Тому вам доведеться їх звільнити", – сказав Гончаренко. Скабєєва у відповідь традиційно вибухнула образами.
Гончаренко - скабеевой - Путен гопнік👍🏻 !! @OSKabeeva pic.twitter.com/H29h6LJrlm- 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_ יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@ herooftheday10) 24 червня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше позафракційний народний депутат України Борислав Береза вкотре яскраво приструнив Скабєєву в кулуарах ПАРЄ.
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