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"Ваш Путін – гопник!" Українська делегація поставила Скабєєву на місце в ПАРЄ. Відео

1.8тЧитати матеріал російською

Народний депутат від "БПП", член української делегації в ПАРЄ, Олексій Гончаренко поставив на місце російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, ставши на захист полонених українських моряків.

Він вступив у перепалку з журналісткою в ефірі, звернувшись до росіян. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я вийшов до вас у прямий ефір сказати одне: звільніть українських моряків і політичних в'язнів. Це молоді хлопці, над якими Путін просто знущається і мучить. Російський народе, німці теж колись любили Гітлера, а тепер їм навіть соромно його ім'я вимовляти. Таке буде і з вами. І, на жаль, чим раніше ви це усвідомите, тим краще", – сказав він.

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"Ваш Путін – гопник!" Українська делегація поставила Скабєєву на місце в ПАРЄ. Відео

Скріншот з відео

Скабєєва різко відреагувала на слова Гончаренка, перебиваючи його і заявляючи, що українських моряків спочатку потрібно засудити, а потім говорити про обмін.

Нардеп у свою чергу нагадав пропагандистці, що за рішенням Міжнародного трибуналу ООН українці повинні бути звільнені до 25 червня, в іншому випадку Росія відкрито порушить міжнародні угоди.

"Ваш Путін – гопник!" Українська делегація поставила Скабєєву на місце в ПАРЄ. Відео

Скріншот з відео

"Морська конвенція обов'язкова для всіх країн, навіть для такого керівника-гопника, як ваш Володимир Путін. Тому вам доведеться їх звільнити", – сказав Гончаренко. Скабєєва у відповідь традиційно вибухнула образами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше позафракційний народний депутат України Борислав Береза вкотре яскраво приструнив Скабєєву в кулуарах ПАРЄ.

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Крузенштерн Иван Федорович
Крузенштерн Иван Федорович
Вот поэтому вас селюков ПАСЕ сейчас мордой лица об стол...
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леня зе
леня зе
та мы ж смотрели 60 минут.отфафлили всю делегацию.глотки гниломордого и шоки не было.
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