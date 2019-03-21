Варіанти є: В'ятрович назвав шляхи примирення України з Польщею

Україна і Польща повинні продовжувати займатися активною співпрацею з питань безпеки, оскільки у них є спільний ворог у вигляді Росії, з якою полякам загрожує зіткнення.

Про це в ефірі ObozTV розповів керівник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович. Він додав, що шляхи примирення повинні розробляти історики, а не політики.

"Безумовно, я бачу шляхи примирення українців із поляками. Треба продовжувати займатися питаннями безпеки, щоб захиститися від спільного для двох держав ворога. Україна вже з ним зіткнулася, маю на увазі Росію, а Польщі лише загрожує. Це має спонукати нас до співпраці. Треба також вивчити, що було між українцями і поляками в минулому. Цим повинні займатися історики. Єдине, що можуть запропонувати політики, так це те, щоб народи завжди пам'ятали всіх жертв конфліктів і робити все, що від них залежить, щоб такого більше не повторювалося", — сказав він.

Компроміс між Польщею та Україною в історичних питаннях не обов'язковий, впевнений глава УІНП. Уподобання сусідських народів не повинно впливати на оцінки особистостей різних періодів історії України, додав він.

Володимир В'ятрович facebook.com/mr.kolodiychuk

"Будуть деякі питання, щодо яких ми не просто зможемо знайти компроміс. Наприклад, я сумніваюся, що східні або західні сусіди України будуть з повагою ставитися, наприклад, до Степана Бандери. Це не означає, що ми не повинні ставитися з повагою до людини, яка очолила Український визвольний рух і заплатила за це своїм життям. Подобається комусь чи ні, але це не повинно якимось чином впливати на наші оцінки цієї особистості або інших людей різних періодів історії", — впевнений В'ятрович.

Те, як сприйматимуть інші країни ключові питання національної ідентичності України, залежить від її громадян, сказав глава УІНП. Він уточнив, що українці мають консолідуватися у поглядах на свою історію.

"Я вважаю, що від нашої готовності обстоювати ключові питання залежатиме те, наскільки швидко це сприймуть інші народи. Переконаний, що якщо в українців буде консолідована позиція в тих чи інших історичних питаннях, то це призведе до того, що в інших державах не буде бажання вплинути на формування нашої ідентичності. А такі спроби зараз безумовно є", — переконаний В'ятрович.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в Росії порушили проти голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича кримінальну справу за "злочин проти миру і безпеки людства".

Українського історика також включили до санкційного списку РФ. Він назвав своє включення заслуженим, але смішним.

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