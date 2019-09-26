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27 вересня • оновлено в 19:51
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/ Суспільство

"Вам мало не буде!" Пропагандист Путіна поскандалив з українцем через Зеленського

15.6т Читати матеріал російською

На російському пропагандистському телебаченні спалахнув скандал між одіозним ведучим каналу "Россия 1" Євгеном Поповим і українським експертом Вадимом Трюханом.

Приводом для сутички стало небажання президента України Володимира Зеленського спілкуватися з росіянами після приїзду на Генасамблею ООН у Нью-Йорку. Трюхан на передачі "60 хвилин" висміяв Попова за це, чим і розлютив його (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що, у Євгена Попова був призначений час для інтерв'ю Зеленському? Я не чув. Це нормально, коли у людини, яка керує державою, є певна програма, а на неї кидаються?" – здивувався він, коментуючи першу зустріч пропагандистів путінського режиму із Зеленським у США.

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Євген Попов

Євген Попов

Скріншот відео

Однак Попова зачепила ця репліка, і він тут же вибухнув погрозами на адресу свого опонента у студії.

"Слідкуйте за тим, що ви говорите! Я ні на кого не кидався! А зараз на вас я кинуся, і вам мало не здасться! Слідкуйте за тим, що говорите! Ваш сонечко-ібн-Зеленський оточив себе вісьмома охоронцями, демократ ваш, якого ви обрали! Не на велосипеді приїхав сюди! Боїться під чорними окулярами, сідає в машину і не відповідає на запитання. Не треба мене вчити журналістиці, поки я не почав вас учити дипломатії!" – огризнувся рупор Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • спочатку Зеленський проігнорував Попова у Нью-Йорку, чим розлютив пропагандиста. Той поскаржився, що у президента України охорона краща, ніж у Путіна, Трампа і Порошенка.

  • Пізніше він все ж таки поспілкувався із пропагандистом і відповів на уїдливе запитання про тиск Трампа. Зеленський наголосив, що на президента незалежної країни ніхто не може тиснути.

  • Також Зеленський сказав, що не має наміру нічого просити в американського лідера, оскільки Україна – сильна країна, яка сама може допомагати іншим.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир Зеленський Вадим Трюхан
Місце
Росія
Тег
ООН
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Avramenko Igor
Avramenko Igor
Все правильно,интервью дают журналистам,которые доводят до масс правдивую фактическую информацию с видео сюжетами.Другое дело журналисты-извращенцы предоставляют информацию со своим недалеким складом ума очень своеобразно,навязывая свое мнение большой аудитории.О чем с такими говорить,которые годами известны действительно как журналюги.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Попов со Скабеевой позорят Россию.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Подгорело у свиноруса. Он в студии зрабр. А чуть что...так рожу в низ опускает и что то бормчет. Может и я был бы такой если жил со соливным бочком
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