"Вам мало не буде!" Пропагандист Путіна поскандалив з українцем через Зеленського

На російському пропагандистському телебаченні спалахнув скандал між одіозним ведучим каналу "Россия 1" Євгеном Поповим і українським експертом Вадимом Трюханом.

Приводом для сутички стало небажання президента України Володимира Зеленського спілкуватися з росіянами після приїзду на Генасамблею ООН у Нью-Йорку. Трюхан на передачі "60 хвилин" висміяв Попова за це, чим і розлютив його (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що, у Євгена Попова був призначений час для інтерв'ю Зеленському? Я не чув. Це нормально, коли у людини, яка керує державою, є певна програма, а на неї кидаються?" – здивувався він, коментуючи першу зустріч пропагандистів путінського режиму із Зеленським у США.

Євген Попов Скріншот відео

Однак Попова зачепила ця репліка, і він тут же вибухнув погрозами на адресу свого опонента у студії.

"Слідкуйте за тим, що ви говорите! Я ні на кого не кидався! А зараз на вас я кинуся, і вам мало не здасться! Слідкуйте за тим, що говорите! Ваш сонечко-ібн-Зеленський оточив себе вісьмома охоронцями, демократ ваш, якого ви обрали! Не на велосипеді приїхав сюди! Боїться під чорними окулярами, сідає в машину і не відповідає на запитання. Не треба мене вчити журналістиці, поки я не почав вас учити дипломатії!" – огризнувся рупор Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

спочатку Зеленський проігнорував Попова у Нью-Йорку , чим розлютив пропагандиста. Той поскаржився, що у президента України охорона краща, ніж у Путіна, Трампа і Порошенка.

Пізніше він все ж таки поспілкувався із пропагандистом і відповів на уїдливе запитання про тиск Трампа. Зеленський наголосив, що на президента незалежної країни ніхто не може тиснути.

Також Зеленський сказав, що не має наміру нічого просити в американського лідера, оскільки Україна – сильна країна, яка сама може допомагати іншим.

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