Як говорить постарілий герой моєї нової книги: Врятувати світ неможливо. Тому, що він не хоче, щоб його рятували.

Вчорашні коментарі до посту про можливу вакцинації від Сovid-19 дуже показові. Взагалі, думки про вакцинацію від інфекційних хвороб, багато говорять про рівень розвитку мислення і розуміння проблеми.

Далі текст мовою оригіналу

Уважаемые господа и дамы!

Нет лекарства без побочных эффектов. Просто не существует такого. Убивает аспирин, антибиотики, обезболивающие, седативные. Парацетамол весьма вреден для ваших почек. Витамины вызывают аллергии и диатезы.

Поэтому, вы правы! Не вакцинируйтесь. Не вакцинируйте своих детей! Не надо.

Пусть, как и 400 лет назад, все решит естественный отбор.

Естественному отбора мы доверяем?

И ладушки!

Хорошее было время! Из десяти детей, рожденных в семье, до 16 лет доживали два-три, в родах женщины гибли десятками, легкое ранение или царапина оборачивались сепсисом, аппендицит был смертелен, инфекционные болезни убивали миллионы...

Но выживали сильнейшие.

Это, наверное, правильно.

Проверим, как будет на этот раз.

Как говорил Эйнштейн, существуют два бесконечных вещи:

Вселенная и человеческая глупость. Насчет Вселенной - он не был уверен.

Я тоже.

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