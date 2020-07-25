Зеленський запропонував Україні терміново зайняти чергу за вакциною від COVID-19

Президент Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть купити вакцину проти COVID-19, коли препарат виготовлять.

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Про це йшлося на нараді глави України з представниками уряду, правоохоронних органів та відповідних відомств щодо епідеміологічної ситуації в країні і заходів із запобігання поширенню інфекції, заявила пресслужба на сайті Офісу президента.

"Наші дипломатичні контакти і світові ресурси повідомляють про те, що вакцину виготовляють уже в декількох країнах. Навіть якщо вона буде готова в наступному році, Україна повинна бути серед перших країн, які зможуть закупити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз. Увесь світ шикується в черги", – наголосив Зеленський.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що за завданням президента проводить консультації та тримає контакт із компаніями й дипломатами з різних країн, вивчаючи це питання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді доповів про те, що 25 липня був зафіксований іще один антирекорд зараження COVID-19 – 1106 осіб.

Серед лідерів за кількістю виявлених нових хворих – Київ, Рівненська та Львівська області. Показник захворюваності зріс до 64,1 особи на 100 000 населення.

За словами глави Кабміну, буде звернено увагу на Закарпаття, Волинь, Львівську область і Буковину у зв'язку із заповнюваністю ліжкомісць в опорних лікарнях, щоб забезпечити їх достатню кількість. На Закарпатті заповненість лікарень становить 64%, у трьох інших регіонах – більше 40%.

Шмигаль також вказав на те, що Чернівецька область значно покращила показники щодо захворюваності й відійшла від лідерства за поширенням COVID-19 завдяки жорстким заходам карантину, яких дотримувався регіон кілька місяців.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 25 липня, в Україні офіційно підтверджено 63 929 випадків COVID-19. Із них – 1106 виявлені за минулу добу, що стало майже новим рекордом за кількістю нових заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському Свято-Феодосіївському чоловічому монастирі Православної церкви України стався спалах коронавірусу, через що храм закрився на карантин.