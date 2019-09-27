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28 вересня • оновлено в 18:46
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В Умань масово з'їжджаються хасиди: в поліції розкрили нові подробиці

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Публічний порядок в Умані забезпечує понад 550 українських поліцейських, які прибули в складі зведеного загону, а також 20 співробітників поліції Ізраїлю.

Як повідомили в пресслужбі поліції, всього на святкування Рош ха-Шана в Умань очікується приїзд близько 40 тисяч паломників. Поки що грубих порушень громадського порядку не зафіксовано.

Станом на п'ятницю, 27 вересня, в Умань уже прибули близько 17 тисяч паломників із шести країн світу. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі.

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Поліцейські напередодні здійснили обхід місця компактного проживання паломників, а також перевірили контрольно-пропускні пункти і стаціонарні пости.

В Умань масово з'їжджаються хасиди: в поліції розкрили нові подробиці
В Умань масово з'їжджаються хасиди: в поліції розкрили нові подробиці
В Умань масово з'їжджаються хасиди: в поліції розкрили нові подробиці
В Умань масово з'їжджаються хасиди: в поліції розкрили нові подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, хасиди масово з'їжджаються в Україну на святкування іудейського Нового року 29 вересня. Зокрема, вони мають намір відвідати могилу їх духовного лідера – цадика Нахмана.

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Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Хозяева съезжаются. Помьятай, украинец, сдесь господин израилец!
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