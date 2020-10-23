В Україну в суботу повернуться дощі: синоптики назвали області

У суботу, 24 жовтня, західні і північні регіони України накриють невеликі дощі, але стрімкого похолодання не очікується.

Про це сказано в прогнозі погоди Українського гідрометцентру. Опади крім заходу пройдуть в Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.

Температура повітря в цих регіонах прогріється від +14 до +17 градусів. У центрі і на сході очікуються аналогічні показники стовпчика термометра.

Тепліше буде на півдні: від 19 градусів тепла в Одеській області до 23 у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що погода в листопаді в Україні буде прохолодною і дощовою в ряді областей, а в деяких регіонах може випасти сніг.