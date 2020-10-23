В Україну в суботу повернуться дощі: синоптики назвали області
Дощі пройдуть на заході та півночі країни, а також в Києві
Різкого похолодання не очікується: від 14 до 17 градусів вище нуля
Тепліше буде лише на півдні, від +21 до +23 градусів
У суботу, 24 жовтня, західні і північні регіони України накриють невеликі дощі, але стрімкого похолодання не очікується.
Про це сказано в прогнозі погоди Українського гідрометцентру. Опади крім заходу пройдуть в Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.
Температура повітря в цих регіонах прогріється від +14 до +17 градусів. У центрі і на сході очікуються аналогічні показники стовпчика термометра.
Тепліше буде на півдні: від 19 градусів тепла в Одеській області до 23 у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму.
Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що погода в листопаді в Україні буде прохолодною і дощовою в ряді областей, а в деяких регіонах може випасти сніг.