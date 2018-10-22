В Україну увірветься антициклон: синоптик попередила про різкий перепад погоди

В Україні у вівторок, 23 жовтня, почнеться похолодання і дощі. Середня температура повітря становитиме від +6 до +10 градусів.

На сході, півдні і в центрі країни буде трохи тепліше — до +16, розповіла на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко. Вона попередила, що вже 24 жовтня в Україну прийде антициклон, який викличе ще більше зниження температури повітря.

"Відповідно, "кака-бєка": дощі, вітер, подальше похолодання уже всюди — до +5...+10, на півдні буде +8...+12. У нічні години — до невеликих "мінусів". Можливий мокрий сніг!" — дала прогноз метеоролог.

Вона також попередила, що 24 і 25 жовтня варто одягатися по-зимовому і не паркувати авто під старими деревами й рекламними щитами.

"Удень — не вище +7, дощ битиме сильним штормовим вітром, за температурі до +3 місцями можливий мокрий сніг", — уточнила Діденко.

26 жовтня циклон покине Україну, що принесе незначне потепління і припинення опадів. До кінця тижня у столиці знову потеплішає до +14... +19 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, синоптики Укргідрометцентру попередили про прихід дощів із 22 жовтня. З локальних опадів вони переростуть у зливи майже на всій території країни.