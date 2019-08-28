В Україну прийшло бабине літо: синоптик дала прогноз на початок осені

У середу, 28 серпня, в Україну прийшло бабине літо, яке триватиме до 11 вересня.

Про це розповіла в Facebook народний синоптик Наталія Діденко.

"Сьогодні, 28 серпня, почалося молоде бабине літо. Зазвичай, воно триває до 11 вересня. А якщо літо бабине, то воно не цілком літо", – написала вона.

Погода в Україні Facebook Наталії Діденко

Погода в Україні Facebook Наталії Діденко

Діденко також показала карту, на якій видно, що по всій території України спостерігається тепла погода. Дощі з грозами накрили тільки Карпати.

Погода в Україні: в Україні настало бабине літо goodfon.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеоролог розповіла, що осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.

За прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, перші дні вересня в Україні будуть дуже холодними, а потім знову потеплішає, але літньої спеки вже чекати не варто.

За даними Укргідрометцентру, початок вересня порадує українців теплою і сонячною погодою, а вже з середини місяця варто чекати похолодання.

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