В Україну прийшло бабине літо: синоптик дала прогноз на початок осені

У середу, 28 серпня, в Україну прийшло бабине літо, яке триватиме до 11 вересня.
Про це розповіла в Facebook народний синоптик Наталія Діденко.
"Сьогодні, 28 серпня, почалося молоде бабине літо. Зазвичай, воно триває до 11 вересня. А якщо літо бабине, то воно не цілком літо", – написала вона.
Погода в Україні
Facebook Наталії Діденко
Погода в Україні
Facebook Наталії Діденко
Діденко також показала карту, на якій видно, що по всій території України спостерігається тепла погода. Дощі з грозами накрили тільки Карпати.
Погода в Україні: в Україні настало бабине літо
goodfon.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеоролог розповіла, що осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.
За прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, перші дні вересня в Україні будуть дуже холодними, а потім знову потеплішає, але літньої спеки вже чекати не варто.
За даними Укргідрометцентру, початок вересня порадує українців теплою і сонячною погодою, а вже з середини місяця варто чекати похолодання.
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