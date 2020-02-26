Головна Новини
26 лютого • оновлено в 12:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україну прийде квітневе тепло і штормовий вітер

1.6т
Читати матеріал російською

В Україні в четвер, 27 лютого, увірветься новий атмосферний фронт, який принесе вологу погоду з дощами і мокрим снігом.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. На заході похолодає до +2...+6 градусів.

"Найтепліше, до квітневих значень у четвер буде на сході та півдні України, а також у більшості центральних областей, крім Вінницької. Протягом дня – просто співучі +10...+15 градусів. На решті території +4...+8 градусів, – повідомила Діденко.

В Україну прийде квітневе тепло і штормовий вітер

При цьому завтра сильні, до штормових, пориви, передбачаються у Запоріжжі, у Криму, в Миколаївській, Донецькій та Луганській областях, у Дніпрі та районах.

"У більшості областей України – помірний, західний і південно-західний вітер. Опади проходитимуть із заходу на схід, тому вдень схід України ще побуде в сухій погоді – дощитиме тільки до вечора, а в західних областях і на півночі опади ймовірні вранці і вдень, а ввечері – проясниться", – повідомила синоптикиня.

У Києві 27 лютого очікується дощ. Температура повітря у столиці знизиться до +6 градусів.

"До кінця тижня, вихідні, похолодає ще на кілька градусів, проте з понеділка знову потеплішає", – уточнила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні 2020 року на Волині, в "болотному" регіоні, вперше за 120 років не буде повені. Причиною тому є глобальне потепління.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги