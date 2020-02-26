В Україну прийде квітневе тепло і штормовий вітер

В Україні в четвер, 27 лютого, увірветься новий атмосферний фронт, який принесе вологу погоду з дощами і мокрим снігом.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. На заході похолодає до +2...+6 градусів.

"Найтепліше, до квітневих значень у четвер буде на сході та півдні України, а також у більшості центральних областей, крім Вінницької. Протягом дня – просто співучі +10...+15 градусів. На решті території +4...+8 градусів, – повідомила Діденко.

При цьому завтра сильні, до штормових, пориви, передбачаються у Запоріжжі, у Криму, в Миколаївській, Донецькій та Луганській областях, у Дніпрі та районах.

"У більшості областей України – помірний, західний і південно-західний вітер. Опади проходитимуть із заходу на схід, тому вдень схід України ще побуде в сухій погоді – дощитиме тільки до вечора, а в західних областях і на півночі опади ймовірні вранці і вдень, а ввечері – проясниться", – повідомила синоптикиня.

У Києві 27 лютого очікується дощ. Температура повітря у столиці знизиться до +6 градусів.

"До кінця тижня, вихідні, похолодає ще на кілька градусів, проте з понеділка знову потеплішає", – уточнила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні 2020 року на Волині, в "болотному" регіоні, вперше за 120 років не буде повені. Причиною тому є глобальне потепління.

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