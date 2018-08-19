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В Україну повертається спека: з'явився прогноз погоди на початок тижня

19.9тЧитати новину російською

У неділю, 19 серпня, на сході і півдні України очікується хмарна, але тепла погода в межах 25-29 градусів вище нуля (на півдні - 30-34 градуси). Всю західну частину країни, центр і деякі регіони півночі (Житомирщину, Київщину, Чернігівщину) накриють грозові дощі. У столиці в цей день прогнозують нові підтоплення, грози і град. Але з початком тижня в Україну знову повернеться спека.

Погода в Україні

Інфографіка: Укргідрометцентр

Так, у понеділок, 20 серпня, практично в усіх областях буде сухо, ясно і жарко, а стовпчики термометрів піднімуться до 27-31 градуса (на півдні - до 30-34 градусів), повідомляє Укргідрометцентр.

Винятком у цей день стане тільки захід України, де всюди, крім Волині, проливні дощі продовжаться.

Погода в Україні

Новини
Україну заллє дощами: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні

Що стосується вівторка, 21 серпня, то він обіцяє бути без будь-яких опадів у всіх областях. На заході очікується помірне тепло (26-28 градусів вище нуля), на півночі буде дещо спекотніше (27-29 градусів). Найбільш жарка погода, за прогнозами синоптиків, прийде в центральну, східну і південну Україну (29-33 градуси тепла).

Погода в Україні

У середу, 22 серпня, погодні умови не зміняться в порівнянні з попереднім днем: опадів не передбачається і буде досить жарко. В середньому повітря по всій країні прогріється до 28-31 градуса.

Погода в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталка Діденко пояснила перепади погоди в Україні рухом невеликого атмосферного фронту, який розтягнувся від Київської і Житомирської до Одеської області. Також він зачепив територію Черкащини.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Об'єкт
Укргідрометцентр
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