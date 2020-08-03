В Україну повертається спека: де буде "гаряче"
На всій території України 4 серпня буде сухо і сонячно.
В Україні у вівторок, 4 серпня, повернеться спекотна суха і сонячна погода.
За прогнозом Гідрометцентру, в ніч на 4 серпня в більшості регіонів буде +12...+15 градусів, на півдні до +17.
Завтра вдень майже у всіх областях країни очікується +27...+30 градусів. Опадів синоптики не прогнозують ніде.
У Києві 4 серпня можлива невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.
На заході України буде хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...16 градусів, вдень +25...+31 градус.
У північних регіонах країни також очікується невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...16 градусів, вдень +25...+30 градусів.
Аналогічну погоду варто чекати і на сході України. Буде невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...16 градусів, вдень +25...+30 градусів.
На півдні країни температура повітря вночі складе +12...+18 градусів, вдень +25...+31 градус.
Гідрометцентр попередив, що 4 серпня в східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Львівській областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди на 4 серпня (Укргідрометцентр)
Як повідомляв OBOZREVATEL, серпень в Україні буде помірно теплим, середня добова температура коливатиметься в межах 19-24 градусів тепла. У Карпатах трохи прохолодніше – в межах 16-17 градусів. Рівень дощів не перевищить допустимий на території країни, але місцями очікується їх дефіцит.